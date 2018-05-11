【豐銀投顧】向上暴量 高點不多！電子跑龍套！

◆盤勢分析

美股持續向上反彈，4 大指數幾乎都已經越過前波高點，扭轉了空方趨勢，至少在美股的表現上可以持續維持在高檔震盪的格局裡，其中需要留意的是那斯達克指數，除了越過前波高點之外，也同時來挑戰嘗試封閉 3/19 所留下的空方缺口，這個缺口能否封閉對美股來說很重要，若是長空趨勢表態的第一個突破缺口，一般而言是不會被封閉的，對筆者來說封閉指的是收盤要收過缺口以上，才是正式封閉，接下來就留意這個空方缺口，沒有封閉則台股仍有危機。

台股已經出現連六拉六的強勢反彈，到底是不是莊家北風北格局？從美元指數開始出現震盪的訊號來看，外資應該不會持續在台股抽血，但台股的反彈也已經來到了下降壓力的附近，再加上以週末的量能來看，台股暴出了 1632 億的成交量，卻也無法越過下降壓力線，肯定請加 @ozo5468n 在今天的盤勢中，有人趁機調節持股造成籌碼鬆動，其中最為明顯的就來自於盤面上最強勢的被動元件族群、跌深反彈的礦機顯卡族群的開高走低，或是直接開盤就躺平到最後，從這裡觀察到內資的籌碼有明顯的鬆動現象，在外資沒有參與的行情裡，扮演最重要反攻重責大任的內資在關鍵時刻鳴金收兵，對於台股的續航力道有一定的影響！同時，從結構上來看，電子股今天成交比重一度來到近 8 成，按照過去經驗，通常都是過熱的訊號，反而在非電族群的表現還算是穩紮穩打，甚至有強攻的表現，比如：造紙、塑化以及電器電纜等都是傳產中的強勢指標，金融則是由占權值的壽險來領頭上攻，主軸仍然是非電，電子只是跑龍套的過場，可趁反彈結束時調整部位！

中國股市已經又開始加溫中，短線已經出現破底翻結構，除了短線即將到來的 A 股的入摩效應之外，中國的資管新規的發佈將牽動中國內部高達百兆人民幣的資金大挪移，與此同時中國的債市因為企業債違約率的升溫出現崩跌式的發展，資金可望向股市流入，所以也可多加留意中國 ETF 近期佈局的機會，從長線的角度來看，上證 A 股的指數也許如川普所預言的會來到 6000 點也說不定！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

