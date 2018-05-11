【華冠投顧】族群攻高有企圖、指數創高有企圖

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描

近 5 日新低點：

加速趕底的 2337 旺宏、

空方破底的 4938 和碩

偏空測底的 3231 緯創

震盪拉回的 2375 智寶

回測季線的 1701 葡萄王

近 5 日新高點：

帶量上月線的 2330 台積電

月線將上揚的 2317 鴻海

帶量突破月線 2049 上銀

減資鎖漲停的 3532 台勝科

橫整突破創新高 4736 泰博

加權指數今天帶量大漲，量能進一步擴大到 1636 億，和平時周五的成交量能來比，幾乎成長了一倍，主要的量能除了來自於被動元件之外外，台積電和鴻海的交易量，也佔了不少的比重，由於這兩檔指標股，為蘋概股的指標股，後續的走勢多空，將牽動整體概念股的表現，投資人不妨多加觀察留意。

昨天的強勢族群－被動元件，今天多數創高後拉回，同時成交量也進一步放大，包括 2327 國巨的 165 億、3026 禾伸堂的 78.6 億、2456 奇力新的 56.5 億、2478 大毅的 38.3 億、信昌電的 38.1 億以及 3090 日電貿的 24.58 億，總計超過 400 億的成交量能，全數在被動元件身上，短線漲多之後，須留意拉回整理的風險。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

