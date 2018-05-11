【華冠投顧】大盤來到"清水休息站" 鎖定"跑贏兔子的烏龜"

◆盤勢分析

焦點個股: 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、3026 禾伸堂、1710 東聯

昨天盤後分析提到：「美股可成為台股的外部助力，而且多頭可用之兵、可戰之將愈來愈多，大盤要過半年線與季線不會是問題」，言猶在耳，今日隨即遇到美股大漲助陣，昨日點名可充當多頭領頭羊的電子股三王 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海以及台塑四寶 (1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化)，一檔不漏地跳出來帶隊，大盤終場 + 98 點站上所有均線。

自上週五 (5/4) 提醒「內資已為台股打入強心針」以來，大盤已漲了 300 多點，不可諱言短線已累積不輕的獲利了結賣壓，況且 10800 點之上又是三、四月的大量套牢區間，因此大盤即便有了前述新的生力軍且又是權值股出來領頭，但要如同本週一般連續猛攻已有難度，預期大盤往北來到「清水休息站」。

連結到操作面自當避免追買已經大漲過的個股，就以本波多頭神主牌被動元件族群為例，昇楷這兩天才提到短線正乖離過大且震盪轉趨激烈，今日便出現豬羊變色、高檔爆量的情形，如 3026 禾伸堂、3090 日電貿、2456 奇力新、2468 大毅... 等，畢竟這些內資主流一路帶著大盤從所有均線之下翻到所有均線之上，在階段性任務達陣後也該休息一下了，對於這類漲多個股必須等休息過後再擇機佈局。

原主流族群中，前天 (5/9) 說到矽晶圓族群雖不似被動元件那麼驃悍，卻是現階段 "進可攻、退可守" 的好選擇，推薦的 3532 台勝科、6182 合晶這兩天都有不錯表現，尤其是台勝科短短兩天已上漲 15%，且今日漲停鎖死，後勢仍可期。此外，5/7 介紹的《雅典娜》，也是沿著上揚五日線逐日墊高，距前波高點僅有咫尺之遙，待突破 "某個關卡" 將海闊天空，多頭沒變心，大盤來到「清水休息站」，下周個股鎖定「跑贏兔子的烏龜」，例如財報亮麗的業績股、受惠油價創高的塑化股 (1718 中纖、1710 東聯、1312 國喬、1309 台達化…) 也是當前可著墨的標的。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。