【亞洲投顧】亞洲Q女王

◆盤勢分析

台股本周連續 5 天上漲，從年線一路漲到月、季線，被動元件今天出現大幅度調節，研判是漲多拉回的正常現象。而今天蘋概股因為蘋果大漲，今天成為盤勢多方指標，其中電子三雄漲勢更是相對整齊，台積電儘管營收月減逾 20%，但是不減多方信心，鴻海也因為營收減幅優於法人預期，因此雙雙站上月線，大立光則是因為外資仍偏多，也順利收復半年線。

至於走勢最劇烈的，就非被動元件族群莫屬了，國巨早盤一度衝過 900 元大關，最高來到 905 元，坐穩股后寶座，不過卻出現賣壓湧現，最低來到 809 元，上下幅度將近 100 元，連帶也拖累華新科、智寶、立隆電、凱美、九豪、佳邦、大毅等由紅翻黑。

今日盤面焦點: 台股類股今天呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 2.9%，塑膠、其他電子也漲逾 2%，油電燃氣、造紙、光電、化學、金融、半導體、橡膠也漲逾 1%，電機機械、鋼鐵、貿易百貨、化學生醫、水泥、建材營造、航運、其他類、通信網路等也均收紅。

至於下跌類股則有觀光、生醫、資訊服務、電子零組件、電子通路、玻陶、食品、電腦設備、紡纖、汽車等。

蘋概指標可成也受惠於三雄走揚，股價上漲逾 2%，直接跳空站上月線、半年線及年線，建準、景碩、仁寶、新普、日月光投控、正崴、美律、兆利、心日興等漲幅也超過 1%。

風電概念股則是跌深反彈，世紀鋼盤中一度亮燈跌停，華新、大同、亞力、中鋼構、中興電、大亞等漲幅也超過 1%。

塑化股則是因為國際油價可望續揚，台塑四寶包括台塑、台化、南亞及台塑化，漲幅都在 1% 以上，至於台塑集團旗下的台勝科則是因為將現金減資 50%，股價跳空漲停。

金融股則由金控雙雄國泰金及富邦金走揚帶動，包括中信金、永豐金、第一金、兆豐金、元大金、台新金等，漲幅也均超過 1%。

劉良梅 老師

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