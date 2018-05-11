美國退出伊核協議並制裁伊朗或助中國推進「石油人民幣」

一些外匯專家周四表示，中國或將成為美國退出伊核協議的主要受益者，此舉將為中國提供要求進口石油以人民幣計價的條件。

美國白宮周三稱，總統特朗普正在準備對伊朗實施新制裁，此前美國宣布退出這項2015年簽署的多國協議。

美國的制裁將瞄準限制伊朗原油在全球的交易，但由於主要亞洲進口國、特別是中國可能繼續購買伊朗石油，制裁效果可能會打折扣。

中國可以憑借作為全球最大原油進口國的地位，堅持要求從伊朗進口的原油以人民幣計價，並從中受益。

由於以美元計價的指標布蘭特和西德克薩斯中質油(WTI)占據主導地位，石油以美元定價並交易。如果原油進口以人民幣計價，則會讓中國省下兌換美元的成本，並在全球金融體系中增加人民幣的使用，而這最終會侵蝕美元的國際影響力。

Columbia Threadneedle的資深分析師Edward Al-Hussainy稱，伊朗出口料將減少，外商投資亦是如此。這不僅會損及伊朗經濟，還將破壞美元的流動性，因為全球石油貿易給美元流動性帶來支撐。這促使伊朗接觸中國央行討論以人民幣計價的交易。

為了更好地控制石油進口價格，中國在3月推出原油期貨交易，有望成為一個能與布蘭特和美國原油期貨抗衡的、以人民幣計價的指標合約。

「中國是全球最大的大宗商品生產國和消費國，因此接近供應地和消費地的中國市場所推出的期貨合約，將成為一個比美國期貨更地道的指標合約，這合情合理，」Massar資本管理的創始人兼首席投資官Marwan Younes稱。

中國推出原油期貨交易後不久，路透便在3月29日報導稱，三名金融機構消息人士表示，中國監管當局已經非正式要求多家金融機構，作好以人民幣計價進行中國原油進口定價業務的準備。

這兩項行動都是中國當局推進人民幣國際化的一部分。

(路透紐約5月10日)

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