茂宸集團慶祝成功收購 Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG 邁向國際化

茂宸集團控股有限公司（「茂宸集團」或「集團」，股份代碼：273.HK）欣然宣佈，集團已完成收購於列支敦士登註冊成立的私人銀行服務機構Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG（「Raiffeisen」或「銀行」）。當地時間5月8日下午，集團邀請了列支敦士登首相Adrian Hasler、中國駐瑞士大使館商務參贊吳景春、駐蘇黎世兼駐列支敦士登公國代總領事儲開旻，及其商業夥伴和投資者出席酒會，以慶祝這個歷史性時刻。本次酒會主題為「Excelerate to the world」，意在表達茂宸集團與Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG攜手，業務發展將邁向國際化，成為更具領導地位的國際金融服務機構，由此而對全世界有所貢獻。

茂宸集團主席及行政總裁高寶明先生表示：「是次收購有賴列支敦士登和香港日趨緊密的關係。我們將透過發揮Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG在客戶服務方面的專長，提升客戶保留率；並投入資源以為不同的金融產品建立配送渠道。我們的目標是打造一個具備全球資產配置實力的跨國金融平台，以為世界各地的高淨值人士提供服務。」

茂宸集團首席營運總監鄭達祖先生表示：「是次收購標誌著茂宸集團首次將業務拓展至列支敦士登及歐洲私人銀行市場。我們相信，Raiffeisen Privatbank LiechtensteinAG將成為茂宸集團旗下服務於亞太區及歐洲客戶的旗艦私人銀行品牌。我們將繼續開發新的投資產品，以滿足私人銀行客戶的需求；並將始終致力提供優質的投資管理服務，以滿足全球投資者的不同需求。」

駐蘇黎世兼駐列支敦士登公國代總領事儲開旻先生表示：「我希望中列雙方可就『一帶一路』倡議，加強在基建、金融、保險及產能等一系列領域的合作。我亦希望茂宸集團將繼續發揚愛國愛港的民族精神，積極參與『一帶一路』項目，以幫助促進中列兩國關係健康發展。」

Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG 財務總監Georg Stöckl博士在演講中引用了一句諺語：「『面對變革之風，有人砌圍墻，有人轉風車。』世界在不斷向前發展，只有適應環境的變化，才能跟上時代的腳步。列支敦士登作為金融中心，比鄰瑞士，與瑞士為統一關稅區，同時也是歐洲經濟區（EEA）的成員。擁有穆迪和標準普爾的AAA國際最高國家評級。我們更是擁有數十年的私人銀行業傳統和經驗。成為茂宸大家庭的一員，有助於我們開拓最具吸引力的亞洲市場，對未來的發展，我們充滿信心。」

在集團完成是次收購後，Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG將在集團的核心金融業務生態系統中發揮策略性作用，因其可為集團現有的金融業務提供支援，並幫助茂宸集團進一步實現交叉銷售及不同業務間的協同效應。透過是次收購，集團亦可向歐洲客戶提供一系列廣泛的亞洲金融產品，及向亞太區高淨值客戶提供優質的歐洲私人銀行服務，從而進一步拓展其財富管理業務。

鑑於是次收購有助於銀行吸納新的亞洲及全球客戶，集團預計銀行的資產管理總額將於未來三年穩步增長。此外，集團在財富管理、樓宇按揭及證券業務方面的專長亦將令銀行受惠，有助於其開發新產品，以為客戶提供一系列更加廣泛的服務。

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