中國休閒服飾品牌競爭加劇 金麗-KY去年營收及獲利同衰退

金麗 - KY(8429)2017 年合併營收達新台幣 40.25 億元，較前一年度衰退 19.60%，稅後淨利 4 億元，較前一度衰退 58.2%，每股盈餘 (EPS)2.26 元。該公司營收及獲利衰退，主要是受中國休閒服飾品牌競爭加劇、營業成本上升、台幣升值，影響整體獲利表現。



2017 年整體毛利率、營業利益率及稅後純益率分別為 24%、14% 及 9.93%，為 2009 年以來最低數字，主要受原物料成本、人力費用與強化旗下雙品牌行銷推廣費用增加影響。



目前金麗 - KY 已陸續與旗下代理商重新擬定訂價策略，整體效益可望於今年第二季陸續發酵，挹注整體獲利表現精進。



展望 2018 年第一季，法人指出，金麗 - KY 針對旗下「MegustaMe 美愛美」品牌，已於第一季啟動兩岸市場銷售計畫，除持續增加台灣市場品牌多元行銷管道，亦同步於淘寶商城、微信商城等中國第三方線上平台上架銷售，啟動中國市場線上銷售布局，未來隨著兩岸線上及線下通路布局持續完備，將有助於提升「MegustaMe 美愛美」品牌能見度，成為集團營運另一成長引擎。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』