【復牌】天喔(01219-HK)：大股東兼主席林建華協助中國有關部門調查

天喔國際(01219-HK)公布，控股股東、主席兼行政總裁林建華，自上星期三(5月2日)起缺勤，公司無法直接聯繫或接觸他。根據其家屬提供的資料，林建華正協助中國有關部門調查，公司嘗試尋求更多有關調查及林建華情況的資料，但目前未有詳細資料。

天喔未有因而遭受任何調查，將評估事件帶來的影響。主席工作暫由林建華兒子林奇暫代，執行董事楊瑜銘暫代行政總裁職務。

公告提到，近日有報道指，有關調查涉及南浦食品，天喔近日曾協助調查，提供南浦部分財務資料，包括自2008年以來向對方銷售的金額等。

公司得悉近日有報導指該調查涉及南浦食品。經集團內部查核後，董事會於5月9日得悉，於5月2日至5月7日期間，中國有關部門曾斷續要求而集團亦已於期內協助提供南浦若干財務資料，包括集團自2008年以來向南浦銷售之過往金額；及南浦與公司三間附屬公司分別於2016年12月31日、2017年12月31日及2018年12月31日就與南浦進行交易之公司間往

來結餘。

截至2017年12月31日止財政年度，南浦作為集團經銷商所貢獻收益及南浦作為集團合營公司所貢獻溢利分別為約3.69億元人民幣及71.6萬元，佔集團期內收益及應佔溢利分別7.4% 及0.4%。

南浦是天喔最大經銷商，天喔目前持股49%，屬於合營公司。過去3年南浦的收入及盈利貢獻持續下跌，預料今年繼續減少，相信南浦調查不會對天喔營運造成任何重大影響。大股東兼主席林建華協助中國有關部門調查。

林先生負責集團的整體戰略規劃和業務方向。林先生亦為公司控股股東，於公司實益擁有14.254億股，佔公司已發行總股本約64.62%。

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