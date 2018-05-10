【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到美股上漲及外資在現貨部位做多影響，帶動今日台股呈現上漲，台股收盤上漲 56.86 點，漲幅 0.53%，台指期維持正價差；籌碼方面，外資現貨部位買超 27.27 億元，三大法人現貨部位買超 21.52 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國單方面退出伊朗核協議，原油價格大漲站上三年半高點，市場預期將對通膨造成更大壓力，美國公債殖利率因此再度飆升重回 3% 之上，美元指數再度攻高，盤中觸及四個月高點，不過晚間公布的生產者物價指數增幅不如預期，在歐鎊領漲反彈下美元自高檔拉回轉跌，不過高漲的利率提供支撐，歐鎊於尾盤清除漲幅，美元指數依舊在 93 點附近整理。

《國際商品市場焦點分析》

川普宣布美國推出伊朗核協議，同時將對伊朗重啟制裁，且制裁嚴厲程度超出市場預期，雖然歐洲各國領袖出面表態協議依舊有效，但伊朗方面也立即表現出強硬態度，擔憂中東地緣政治情勢惡化影響原油供應，油價週三早盤即跳空上漲清除前一日獲利了結的跌幅，晚間 EIA 公布美國上週庫存降於大於預期後，油價短暫拉回隨即上攻，輕原油期貨價格收盤大漲站上 71 美元關卡。

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