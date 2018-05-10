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美時4月營收年減一成 董座看好Q2下半及Q3旺季值得期待
※來源：財訊快報

特殊學名藥廠美時 (1795) 受到外銷及韓國部分產品出貨時程調整，及韓元台幣匯率轉弱影響，4 月營收 4.81 億元，年減 11.3%。董事長林羣表示，因產品線特性，第二季下半至第三季旺季效應值得期待。法人則看好外銷起飛，結腸潰瘍藥力拼第三季取得美國藥證，戒毒重磅學名藥則有機會在今年底到明年中取得，今年獲利將轉強，明年更將跳高。美時自結 4 月合併營收為 4.81 億元，較上月衰退約 4.2%，與去年同期相較衰退 11.3%，累計 1-4 月合併 19.97 億元，與去年相比小增 0.92%。美時表示，台灣本地、外銷與印度臨床試驗收入，累計較去年成長約 14%，然部分外銷出貨時程調整、韓元台幣匯率轉弱及韓國部分心血管產品線客戶拉貨時間調整造成 4 月營收略微失色。

美時董事長林羣表示，公司因產品線特性，第二季下半至第三季是傳統旺季，相信在區域比重漸趨多元的狀況下，旺季效應仍值得期待。

結腸潰瘍藥 Budesonide 原廠是 Valeant 的 Uceris，為少數運用皮質類固醇方式治療中度潰瘍性結腸炎的產品，美時在一審已經獲得勝訴，未侵犯原廠專利，雖原廠雖已提出再上訴，然市場預期，翻盤機會不大，也預估美時在第三季取得藥證。戒毒重磅學名藥 Buprenorphine/Naloxone 則有機會在今年底到明年中取得，今年獲利將轉強，明年更將跳高。
 

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