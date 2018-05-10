美時4月營收年減一成 董座看好Q2下半及Q3旺季值得期待

特殊學名藥廠美時 (1795) 受到外銷及韓國部分產品出貨時程調整，及韓元對台幣匯率轉弱影響，4 月營收 4.81 億元，年減 11.3%。董事長林羣表示，因產品線特性，第二季下半至第三季旺季效應值得期待。法人則看好外銷起飛，結腸潰瘍藥力拼第三季取得美國藥證，戒毒重磅學名藥則有機會在今年底到明年中取得，今年獲利將轉強，明年更將跳高。美時自結 4 月合併營收為 4.81 億元，較上月衰退約 4.2%，與去年同期相較衰退 11.3%，累計 1-4 月合併 19.97 億元，與去年相比小增 0.92%。美時表示，台灣本地、外銷與印度臨床試驗收入，累計較去年成長約 14%，然部分外銷出貨時程調整、韓元對台幣匯率轉弱及韓國部分心血管產品線客戶拉貨時間調整造成 4 月營收略微失色。



美時董事長林羣表示，公司因產品線特性，第二季下半至第三季是傳統旺季，相信在區域比重漸趨多元的狀況下，旺季效應仍值得期待。



結腸潰瘍藥 Budesonide 原廠是 Valeant 的 Uceris，為少數運用皮質類固醇方式治療中度潰瘍性結腸炎的產品，美時在一審已經獲得勝訴，未侵犯原廠專利，雖原廠雖已提出再上訴，然市場預期，翻盤機會不大，也預估美時在第三季取得藥證。戒毒重磅學名藥 Buprenorphine/Naloxone 則有機會在今年底到明年中取得，今年獲利將轉強，明年更將跳高。

