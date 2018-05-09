光燿科首季較去年同期轉盈 估業績逐步回溫

光學鏡頭廠商光燿科 (3428) 首季每股盈餘 0.02 元，幾近損益兩平，但較去年同期虧損呈現轉盈，光燿科指出，隨市場需求逐步回升下，業績可望回溫。光燿科近年積極在中國大陸手機品牌布局，2017 年第四季受到中國大陸品牌客戶庫存調整，導致業績明顯萎縮，原本每股盈餘被譽為光學族群的「二哥」也因業績下滑而被玉晶光 (3406) 超越。



光燿科指出，去年第四季到目前，千萬畫素鏡頭占比已攀升至 50% 以上，目前客戶結構沒有改變，但受到整體市場需求下滑而導致業績衰退，預估第二季、第三季業績可望因市場逐步回溫而上升。



光燿科下午與勁永 (6145)、崴強(6298) 同步舉行重大訊息說明會，宣布新設控股公司，持有三家公司百分之百股權，預計 6 月 19 日股東會通過後，送件向主管機關審核，通過並完成換股作業後，則於 10 月 1 日為股份轉換基準日，三家公司同步下市下櫃，後續並將撤銷公開發行，新設控股公司則上市。



根據規畫，共同轉換股份為勁永股東以每 1 股換發新設控股公司普通股 0.194 股，崴強每 1 股換發 0.529 股，光燿公司每 1 股換發新設控股 1 股。轉換後新設控股實收資本額為 24.87 億元。



光燿科指出，三家公司成立控股公司，將彼此間更強化鞏固各自專業領域優勢，在行銷、採購、研發資源互補共享及充分合作下，整合各家公司資源，發揮客戶整合行銷優勢，進行垂直整合後將擴大營運規模，增加經濟效益。

