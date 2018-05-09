〈正崴集團三合一〉勁永加入整合 關鍵因素在製造

連接器大廠正崴 (2392-TW) 旗下 3 家子公司包括勁永 (6145-TW)、崴強 (6298-TW) 及光燿科 (3428-TW) 宣布將成立投資控股公司，進行整合，外界不懂的是，與光學領域無關的勁永，為何也會加入，原來關鍵在於製造業務，勁永加入後，原本委外的部分可以轉由崴強生產，勁永也可因此有自有產線生產產品。

產業人士指出，勁永、崴強及光燿科三家公司的關聯性，除都是正崴集團外，崴強及光燿科本來也是光學相關領域的上下游公司，因此整合沒有太大問題，唯一讓外界不解的是，勁永也加入三合一。

產業人士表示，勁永原本起家業務是記憶體模組，後來被正崴併購後，因為記憶體產業價格變動過快，就開始逐步淡化記憶體業務，也將模組產線收掉，轉向蘋果周邊產品與通路發展，目前產品全部委外生產。

據了解，正崴規劃，三合一之後，原本勁永委外代工的產品，就可以轉回來給崴強生產，因此等於勁永就可以有自有產線來生產產品，進而降低成本，另外一部分，也因為有自有產線，加上崴強及光燿科的光學優勢，勁永未來也可以開發光學相關產品。

至於正崴為何沒有一起整併，產業人士表示，正崴的專長在連接器等零組件，跟三家子公司業務差異更大，加上正崴本身的 ODM 能力也夠強，加入整合並沒有實益，因此自然不需加入。