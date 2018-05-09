【華冠投顧】強股不受限於指數，4803VHQ、6153嘉聯益、6182合晶、3016嘉晶、8046金可

華冠投顧 謝宗霖 分析師

昨日我們說到，以指數來說，目前已經有明顯的小 W 底的型態，10500 這邊，基本上算是有撐，雖然今日挑戰月線失敗，但外資是買超的，外資買超外資買超，因為很特別，所以說三次，如果接下來外資和官股都進入買超階段，月線應能站回，市場期待的 520 行情，應能出現。

指數一樣不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

6153 嘉聯益漲多被警示，昨晚公布了三月營收，小虧 0.02，基本上蘋概股，因為 iphoneX 賣不好，整個上半年都被砍單，所以狀況不好很正常，但下半年有新品，第二季末開始就會有拉貨效應，一路大買的外資投信不是無所本，今天震盪很利害，盤後觀察外資投信繼續大買 2119 張，5G 天線看來很受法人青睞；6182 合晶，這檔本來就比較洗，型態沒壞的情況下，還是可以觀察，矽晶圓的狀況到目前為止還是缺貨；3016 嘉晶及 3707 漢磊這一組昨天轉強，今天仍是續強；4803VHQ、8046 金可之前就是我們的操作名單，持續看好中。

還有一些否極泰來的個股，是我們的口袋名單，發動表態我們再上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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