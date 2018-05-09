〈4G吃到飽流血戰〉電信三雄廝殺 亞太電加碼再降100元

電信三雄為搶客戶不擇手段，499 元吃到飽徹底廝殺，今 (9) 日引爆解約潮，中華電 (2412-TW) 行動客服幾被打爆，亞太電 (3682-TW) 也宣布加碼方案，加進這場低價戰場，雙飽 499 搭壹起省，首年每月月租費再降 100 元，只要 399 元就可以吃飽，預期申辦情況將比上波成長 2 成更高。

中華電無預警宣布 499 吃到飽限時 7 天專案，擴及全民都可辦理，新申辦、攜碼或續約客戶都可申辦，月繳 499 元起，享合約期間 (30 個月) 上網吃到飽、網內通話免費，及網外 / 市話通話共 180 分鐘免費優惠。

中華電一宣布，台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 也馬上跟進實施，今日門市出現解約及申辦人潮，行動客服電話幾乎無法打進去，3C 達人分析，如果是千元以上資費的用鳥，提早解約付違約金都划算。

亞太電原本就加碼延長 1 個月的 499 雙飽方案，今日更跟進加碼，限時雙飽 499 方案搭配壹起省，只要 399 元，除了 4G 上網吃到飽外，再享網內免費，網外市話 1900 分鐘，較電信三雄的 180 分鐘更多。

亞太電表示，包括同戶籍同地址的家人，或同公司同統編的員工，都可參加壹起省活動；上一波的雙飽方案推出後成長 2 成，目前目前申辦 499 的狀況比預期好，近日申辦民眾有 50% 都是辦理 499 方案，預期這一波的成長會更高。

遠傳表示，今日重啟 499 專案後，因為有每日加碼抽掃地機器人活動，樂觀預估這波每日的申辦人數，會比先前軍公教專案時增加 3 成。