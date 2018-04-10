台翰首季營收6.03億元 年增24.88% Q2審慎樂觀

塑膠射出大廠台翰精密科技 (1336)3 月合併營收 2.09 億元，分別較上月及去年同期成長 20% 及 8.73%；累計 2018 年第一季合併營收 6.03 億元，較去年同期成長 24.88%。台翰表示，首季營收成長主要受惠於印表機大廠客戶在農曆新年假期後，針對旗下多款多功能事務機、投影機等相關產品的拉貨力道提升所致，挹注單季營收不畏新台幣匯率升值因素影響，逆勢年增 24.88%。台翰持續致力於優化產能配置及產線規劃、自動化設備導入及產品組合調整等策略，並保持與主要客戶每年開發 10 款以上的新印表機、多功能事務機等相關產品，隨著未來在新產品汰換舊產品，以及生產產能學習曲線持續提升下，效益逐漸發酵，將帶動台翰整體毛利率及獲利能力持續精進。



台翰進一步表示，目前主要客戶包括全球前 5 大印表機大廠 Brother、EPSON 及 Xerox 等、在全球市占率合計近 3 成，由於多年專注於模具、塑膠射出、塗裝等一條龍「全製程」的專業設計開發製造，高品質及穩定度的產品與客製化服務，深受主要客戶肯定及青睞。



台翰持續提升自我於模具開發設計至量產的技術能力與質量，強化與主要客戶的緊密關係，以期在全球整體印表機及多功能事務機等市場呈緩步成長的趨勢下，交叉運用中國及東南亞三個生產基地的優勢，爭取與更多新客戶及新訂單合作機會，進一步搶占更多的市場份額，創造台翰的訂單能見度及產能利用率保持一定的水準之上，有助於推升整體營運，繳出優於產業市場規模成長的佳績。



展望第二季，台翰維持審慎樂觀看法。受惠於全球印表機大廠在地化生產的需求，帶動台翰旗下越南、菲律賓兩廠保持良好的產能利用率，持續憑著專業於模具、塑膠射出等設計開發與製造量產的關鍵技術優勢，開拓不同產業包括車用、電腦周邊等的業務接單範圍，可望隨著主要客戶的拉貨力道持續增溫，以及新客戶加入量產計畫，雙引擎動能帶動下，創造整體營運新一波的成長動能。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』