聚積Q1毛利率佳 打入三星顯示器 Micro LED與車市效益顯現仍需時間

LED 驅動晶片大廠聚積 (3527) 今年首季毛利率 34.2%，為八季以來最佳，單季每股淨利 1.29 元，公司也釋出自家晶片已經成功 Design in 到三星的顯示器上，預估第二季營收可季增兩成。至於市場關注的 Micro LED，雖已逐步有進展，但預計要到 2019 年下半年才會有顯示器的工程品問世。至於汽車領域方面，以 OE 市場為主，已經導入車頭燈和車尾燈，但想有大幅貢獻，還需要時間。回顧今年首季表現，聚積分析，今年第一季表現非常好，第一季毛利率 34.2%，優於去年第四季 29.5%，以及去年同期的 30.2%，主要原因取自利基型產品組合、基本款價格策略，以及美、韓、日等客戶提升，帶動境外營收拉升。



聚積總經理陳企凱透露，今年第一季取自韓、美、日等非大陸地區的客戶，營收較去年同期成長四成，尤其自家的 LED 驅動晶片更已經順利 Design in 到三星的電影顯示器中，另外，因應 2020 年將在日本舉辦的奧運，有數家日本客戶都有重要案子在進行中，客戶中包括松下，預計今年就會有一些營收貢獻。



聚積今年第一季營收 6.84 億元，季減 4.3%，費用部分，第一季 1.75 億元，略低於去年第四季的 1.78 億元，季減 2.1%，第一季淨利 3971.5 萬元，去年第四季淨利 4175.2 萬元，第一季每股淨利 1.29 元，去年第四季每股淨利 1.31 元；聚積也補充解釋，今年首季提列的稅金達 1200 萬元，主要是因為大陸公司的母公司由汶萊遷移到薩摩亞，這是賺錢的公司，台灣要課稅所致。



就市場關注的 Micro LED、Mini LED 部分，聚積董事長楊立昌表示，深信 Micro LED 將為下世代顯示器主流科技，努力轉型為 Micro LED 整合方案供應商，預計今年下半年會有 Mini LED 的顯示器產品問世，也會有 Mini LED 被導入到手機與電視的背光之客製化產品問世，而上述 Mini LED 的顯示器與手機等背光，自 2019 年上半年就會開始有營收貢獻。至於 Micro LED 部分，預計 2019 年下半年會有顯示器產品問世，而 Micro LED 要對聚積有營收貢獻，恐怕得等到 2020 年。



至於市場關注的另一焦點，即車用市場部分，聚積在車用照明市場上，主要以 OE 市場為主，已經導入車頭燈和車尾燈，也已經取得 AC Q100 認證，但要有大幅營收貢獻，也還需要時間，只是聚積在汽車市場的布局，對未來長線發展將有重要挹注。



展望今年，陳企凱提到，對第二季看法很樂觀，也對今年全年展望均甚為樂觀。至於楊立昌認為，基於小間距顯示器規格演進，和 Micro LED 滲透率持續提高，聚積未來三年營收可望大幅成長。法人圈則估算，聚積今年上半年營收可望達到 14 億元到 15.5 億元間，而第二季營收約可達 7.16 億元到 8.66 億元，與今年首季相比，營收季增 4.7% 到 26.6%，但第二季營收季增率可望落在兩成。至於第二季毛利率仍可守穩在三成大關之上。

