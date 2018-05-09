【異動股】儀器儀表板塊持續走強 智能自控(002877-CN)等多股漲停

午後，儀器儀表板塊持續走強，截止發稿，智能自控(002877-CN)漲停報22.75元，先鋒電子(002767-CN)漲停報21.77元，威星智能(002849-CN)漲停報35.97元，匯中股份(300371-CN)漲停報20.59元，集智股份(300553-CN)漲停報42.83元，三德科技(300515-CN)大漲9.29%報16.00元，新天科技(300259-CN)漲6.19%報10.81元，安控科技(300370-CN)、康斯特(300445-CN)等股均紛紛漲超4%。

據海關總署5月8日發布的數據顯示，今年以來中國機電産品出口增長，出口金額達到2.84萬億元，增長8.7%，佔出口總值的59.1%。其中，電器及電子産品出口1.27萬億元，增長9.9%;機械設備8579.3億元，增長11.3%。

此前，國家統計局數據也顯示，2017年，國内金切機床産品産量處於底部驅穏態勢。需求方面，據中國機床工具協會，2017年中國金屬加工機床消費總額299.7億美元，同比增長7.5%。其中，金屬切削機床消費額184.0億美元，同比增長7.8%;金屬成形機床消費額115.7億美元，同比增長7.0%。金屬加工機床消費總體呈現明顯的恢復性增長。同期，中國機床行業總利潤增長近一倍。量的驅穏，消費需求的增長，與利潤的大幅增加，錶明中國機床行業正在進行快速的産業升級，具有自主知識産權的中高端機床開始受到市場認可，需求走強。

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