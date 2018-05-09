美超微參展2018年東京數據中心展覽會

企業運算、存儲和網絡解決方案以及綠色運算技術領域的全球領導者美超微電腦股份有限公司 (Super Micro Computer, Inc.) (NASDAQ: SMCI) 今天宣佈，該公司正在參加 5 月 9-11 日在東京 Big Sight 國際展示中心舉辦的 2018 年東京數據中心展覽會(Data Center Expo Tokyo 2018)（美超微：E33-3 展臺），展示資源節約型數據中心和雲端解決方案，包括多節點 SuperBlade® 和 BigTwin™系統，以及全閃存 NVMe 組合式存儲解決方案和美超微 RSD 2.1。



擴展數據中心資源的傳統方法往往就是增加服務器節點，運算、網絡以及存儲比率是固定的。但由於這些資源的生命週期不同，對整個服務器節點集的全面升級通常會導致重要投資的過早退出和資源的利用不足。因此，對於想要構建更高效靈活的超大規模數據中心的客戶而言，美超微的資源節約型、分離式 NVMe 存儲解決方案，如 NVMe-oF(NVMe over Fabrics)，是非常重要的。







美超微總裁兼行政總裁梁見後 (Charles Liang) 表示：「美超微已經在多家《財富》世界 500 強企業的數據中心裡大量部署了資源節約型系統。作為服務器系統功率效率和綠色運算的領導者，美超微能夠透過延長機箱配件、電纜、網絡和存儲設備，風扇及電源等服務器子系統的使用壽命，進一步節約成本。由此一來，在技術更新週期內最多可節省 60% 的硬件購買成本，也可降低功耗和減少電子浪費，不僅幫助數據中心節約了數百萬美元的能源成本，也為後代著想，保護地球環境。」







美超微全新的分離式 6U SuperBlade 解決了服務器主要子系統之間相互依賴的問題，支持中央處理器 (CPU) + 內存、輸入 / 輸出 (I/O)、機箱，存儲和電源 / 散熱的獨立升級。現在，每個組件都可以在最理想的時間進行更新，以最大限度地提高性能和效率方面的逐代改進，從單個單片式服務器更新週期中脫離出來。







美超微的 6U SuperBlade 系統是多個分離式、資源節約型設計產品中率先推出的，將運算、存儲和網絡整合到一個機箱中，可容納 10 個或 14 個刀片服務器、最多 28 個 U.2 NVMe 或 42 個 SAS 固態硬盤 (SSD)，以及多達 4 台 25G 或 10G 乙太網交換機。刀片服務器節點支持雙或單英特爾 ®(Intel®) 至強 ® (Xeon®)可擴展處理器（每個處理器的功率高達 205 瓦），搭載 24 個 DIMM 插槽（雙插槽刀片）和 12 個 DIMM 插槽（單插槽刀片），最大限度提高性能和效率。此外，該服務器還支持 M.2 NVMe 和英特爾 ® 傲騰™(Optane™)固態硬盤。機箱採用和 8U/4U SuperBlade 與 6U/3U MicroBlade 系統一樣的乙太網交換機、機箱管理模塊以及軟件，在可靠性、可維護性和經濟性上進一步提升。資源節約上的優勢表現在，部署 6U SuperBlade 後可減少 90% 的線纜使用。作為選配的 Battery Backup Power（備用電池電源，BBP）模塊在停電時為機箱提供足夠的電力。這也提高了系統的可靠性，防止由於電源故障導致數據在傳輸過程中出現損壞或丟失。使用了 BBP 模塊，價格較高的不間斷電源 (UPS) 解決方案也就成了選配。







6U SuperBlade 也是一款業界領先的高密度服務器，能幫助對供電要求較高的數據中心節約更多資源。全新的 6U SuperBlade 系統支持在每個 42U 機架裡最多容納 98 台雙或單插槽刀片服務器以及 25G 或 10G 乙太網交換機，是各種以密度和運算性能為主要考慮因素的企業、雲端運算和數據中心應用的理想之選，包括模擬、電腦輔助工程 (CAE)、電子設計自動化(EDA)、人工智能，商業智能以及企業資源計劃(ERP)/ 客戶關係管理(CRM) 等。







同時展出的美超微 RSD 採用的是英特爾 ® 機架規模設計 (Intel® RSD)，這是一種以開放標準為基礎、符合行業規範的數據中心架構。美超微 RSD 採用符合行業標準、不同廠商和多代服務器要求的 Redfish Restful 應用程式界面(API) 來管理分離式服務器、存儲和網絡設備機架。美超微 RSD 2.1 支持高性能、高密度的分離式 NVMe 存儲，可大大提升數據中心的效率和利用率，並降低成本。

