港交所(00388-HK)A股入摩後料進一步刺激滬/深股通成交

香港交易所(00388-HK)首季業績報告中指，2018年第一季的交投、股票市場表現及市值均錄得歷史性的水平。2018年第一季的標題平均每日成交金額為1,461億元，較2017年第一季(743億元)增加97%，是僅次於2015年第二季的第二高季度平均每日成交金額。

期內交投相較2017年第一季及2017年第四季的增幅勝過全球大部分交易所。2018年1月29日恒生指數一度高見33,484 點的歷史新高。

市場總值亦於2018年1月26日創37.716萬億元的歷史新高。

2018年第一季滬深港通持續旺勢。滬/深股通的成交金額(人民幣10,820億元)及港股通的成交金額(11,020億元)在第一季繼續創新高，意味着內地投資者越益傾向於將投資分散至香港，而香港及國際投資者亦對中國A股的需求上升。

中國A股於2018年6月被納入MSCI明晟新興市場指數後預料將進一步刺激滬/深股通的成交，香港交易所將與內地有關部門及市場參與者一同確保有關納入可有序進行。

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