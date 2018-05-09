台股盤前─資金外流壓力未除 區間震盪機率高 待量能擴大挑戰10700關卡

台股昨 (8) 日在美股大漲、大型權值股回穩帶動下，終場以漲 86.47 點，報 10691.38 作收，成交量 1314.35 億元。分析師表示，資金外流壓力未除，指數仍可能在前波低點與月線間來回震盪打底，不過，若今日量能擴大，不排除有機會挑戰 10700 點關卡。

三大法人部分，外資及陸資賣超 3.46 億元，外資自營商買超 1.08 億元，投信買超 1.72 億元，自營商自行買超 1.89 億元，自營商避險買超 9.9 億元，合計三大法人買超 10.05 億元，外資仍是連 12 天賣超台股，創今年最長；外資現貨賣超 2.4 億元，期貨淨多單則大量回補 6270 口至 29370 口，布局有漸趨樂觀的跡象。

觀察今 (9) 日盤面重點，集團網路家庭旗下商店街日宣布，將啟動私有化程序，網家以每股 44 元、總金額估約 3 億元，收購商店街所有在外流通股權，完成後商店街將下櫃，接下來商店街將以新創公司的方式發展，重新調整資本結構，不排除發展架構成熟後，再回到資本市場。

正崴集團旗下勁永、光燿科與崴強科技今日同步暫停交易，3 公司是否展開整併備受市場關注，市場人士認為，不排除可能展開集團企業整併。

星宇航空正式成立，市場傳出董事長張國煒已擬定星宇籌資計畫，初期張國煒個人獨資，接下來辦理現金增資並引進策略投資人，最快 2025 年前辦理股票初次上市 (IPO)。

4G 上網吃到飽資費戰延燒，中華電信宣布推出限時 7 天的母親節獻禮專案，月繳 499 元，上網吃到飽、網內互打免費，全民適用，台灣大及遠傳均緊急宣布以同樣條件跟進。

分析師表示，近期台股受美股變動的影響較大，且資金外流壓力尚未解除，估計指數仍可能在前波低點與月線間來回震盪打底，不過，若今日量能可擴大，則有機會挑戰 10700 點關卡，整體來看，第 1 季財報公告、5 月報稅旺季、美中貿易戰等因素干擾，台股呈弱勢反彈，選股建議鎖定第 1 季財報亮眼公司。