中金公司料229隻A股或被納入MSCI

美國當地時間5月7日，摩根士丹利資本國際公司(MSCI，又稱明晟公司)通過官網宣布，將於歐洲中部時間5月14日下午11時，即北京時間5月15日淩晨5時，公布一系列MSCI指標的半年度審查結果，其中包括MSCI中國A股指數(MSCI China A Onshore Indexes)和MSCI中國股票指數(MSCI China All Shares Indexes)，屆時MSCI將發布2018年5月的半年度指數的新增和删除名單。

中金公司分析師王漢峰近期指出，此次調整對中國市場至關重要，甚至可能是多年以來最重要的一次，主要由於會帶來以下兩點關鍵變化：確定6月份首次納入A股的最終公司名單;大幅改變當前MSCI中國指數包括的海外中資股成分。

根據MSCI指數的調整方法，以及對A股納入的特殊處理，併基於4月30日的價格數據測算，中金公司估算，大約有229隻A股此次或被納入MSCI指數體系，總量上與當前231隻樣本相差不大，但雙向進出影響的個股可能多達近100隻。

中金公司認為，潛在被新納入的股票主要集中在年初以來錶現較好的板塊如醫療保健、消費品等領域，股價上漲使其從原來的中盤股晉升為大盤股所緻，估計如片仔癀(600436-CN)、通化東寶(600867-CN)、科倫藥業(002422-CN)等。

而潛在被移出的標的則主要集中在錶現較差的周期品、券商等板塊，估計如徐工機械(000425-CN)、小商品城(600415-CN)、銅陵有色(000630-CN)、國金證券(600109-CN)等。

整體來看，預計納入樣本中權重排名靠前個股為貴州茅台(600519-CN)、中國平安(601318-CN)、招商銀行(600036-CN)、海康威視(002415-CN)以及浦發銀行(600000-CN)等;較當前權重增加幅度最大的是片仔癀、通化東寶、科倫藥業;攤薄最多的是貴州茅台(600519-CN)、五糧液(000858-CN)、洋河股份(002304-CN)和中國太保(601601-CN)。

調整後的新MSCI中國指數包括的海外中資股可能從當前的153隻擴容至約219隻。中金公司認為，A股被統一納入樣本篩選之後降低了指數進入門檻，使得之前不滿足進入指數的中小盤股票得以被納入。該機構預計，權重增加最多的個股包括藥明生物(02269-HK)、首控集團(01269-HK)、金斯瑞生物科技(01548-HK)等;而權重可能被明顯攤薄的成分股包括阿里巴巴(BABA.N)、騰訊控股(00700-HK )、百度(BIDU.O)和中海油(CEO 。N)等。

來源：證券時報APP

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