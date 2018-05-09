德銀在美全面重組：或裁員20%

知情人士向彭博表示，德意志銀行正考慮在美國進行全面重組，這可能導致該公司在美國裁員約 20％的員工。

知情人士表示，德銀正接近做出決定，而最終裁員人數可能會降低。今年四月，彭博曾報導稱，計劃削減美國 10％以上的就業崗位。截至 2017 年年底，德銀在美國僱傭人數為 1.03 萬人。

上個月，德銀在聲明中表示，正在考慮削減業務範圍，被削減的業務包括經紀、債市和庫藏股市場。該公司已計劃關閉在休斯頓的辦公室，並將其在紐約市的辦公室從華爾街搬到曼哈頓中城，辦公面積縮小 30％。

上月末，德銀公布了慘澹的第一季財報。

德銀第一季凈營收 69.8 億歐元，不及市場預期。財報發布後，德銀宣布，將縮減投行業務，以便減少成本，並將業務重點放在歐洲。其美國利率及交易業務將縮減，在美國和亞洲的企業融資業務也將減少，同時會對國際股票業務進行評估。

對投行業務的調整意味著在相關地區和業務領域，德銀今年將進行大幅裁員。

Sewing 對此表示，「裁員很痛苦，但遺憾的是，為了確保德銀的長期競爭力，這是不可避免的一步。」

作為廣泛重組的一部分，德銀正考慮大幅裁減其在美國的現貨股票業務。

現貨股票一直是投資銀行的核心業務，但近年來監管和技術變革使其盈利能力降低。自動化交易以及被動投資的興起令現貨股票業務不斷萎縮。而一直以來，德銀在與華爾街上的美國大銀行的競爭中一直掙扎。

德銀全球股票部門近年來表現尤其疲軟，收入連續 10 個季度下降。而摩根大通分析師 Kian Abouhossein 指出，該部門的美國分支去年每賺取 4 美元收入，就發生 5 美元的成本。

上月，Christian Sewing 接任 John Cryan 出任德銀的新 CEO。Sewing 計劃對德銀進行大刀闊斧的改革。

Sewing 在給員工的第一份備忘錄中表示，將對銀行成本居高不下的問題採取強硬的態度，並表示銀行將從「盈利能力不足」的地區退出。該銀行在其年度報告中稱，現貨股票收入自 2016 年來基本沒有變化。