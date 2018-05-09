日本最大券商搶先機：挖走華泰研究所所長 率先申請在華設控股證券公司

日本最大券商野村證券正在搶占中國進一步擴大金融領域開放的先機。

5 月 8 日晚，中國證監會新聞發言人高莉答記者問時確認，野村控股株式會社等已經於當天向證監會提交了設立外商投資證券公司的申請材料，擬持股 51%。

野村由此成為新規後首家外資申請在華設立控股證券公司的券商。十天前，證監會才公布《外商投資證券公司管理辦法》，允許符合條件的境外投資者提交設立合資證券公司的申請材料，允許外資持股比例最高可達 51%。

5 月 2 日晚，瑞銀將控股權提高到 51% 的申請獲得證監會受理，進入審批程序。瑞銀成為首家在中國內地申請控股證券公司的外資機構，但並不是像野村這樣直接設立持股 51% 的在華合資公司。

野村證券日晚發布聲明表示，公司目前正籌備申請在中國境內開展證券業務的牌照，但是現階段不方便透露任何詳細資訊。

公開資料顯示，野村證券是日本證券業龍頭企業，也是最早拓展中國金融和投資業務的境外機構之一。該公司於 1925 年正式成立，在日本國內有分社 113 個，海外國際子公司及分社、辦事處共 30 個。截至 2016 年 3 月末，野村旗下零售客戶資產超過 100.6 兆日元，AUM 超過 40.1 兆，擁有最大的零售網路（159 個分支機構），業務涉及零售業務、資產管理業務、機構業務等。



巧的是，確認申請在中國成立控股證券公司同日、5 月 8 日稍早，野村證券宣布，任命陸挺為野村中國區首席經濟學家，常駐香港，向野村新興市場經濟研究主管蘇博文匯報。陸挺將帶領中國經濟研究團隊對中國經濟走勢進行預測，並致力於影響中國發展的宏觀經濟專題研究，提升野村在市場的影響力。

加盟野村之前，陸挺在華泰證券任職全球研究主管、全球銷售和交易主管以及首席經濟學家一職。在此之前，他任職美銀美林大中華區首席經濟學家、董事總經理，其帶領的團隊曾在 2014 年和 2015 年《機構投資者》投票中蟬聯全亞洲研究團隊中國區第一。

野村亞洲（除日本外）執行主席及中國委員會主席飯山俊康表示：「中國市場對野村非常重要。陸挺的加入展示了野村全力創建中國專業團隊的承諾。」