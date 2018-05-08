京東第一季度淨利潤1.67億美元 同比下滑21%

北京時間5月8日晚間消息，京東(Nasdaq:JD)今日發布了2018財年第一季度財報，淨營收為1001億元人民幣(約合160美元)，同比增長33.1%。淨利潤為人民幣15.249億元(約合2.431億美元)，而上年同期淨利潤為人民幣2.988億元。基於非美國通用會計準則，淨利潤為人民幣10.474億元(約合1.670億美元)，而上年同期淨利潤為人民幣13.219億元。

“第一季度我們的核心電商業務錶現優異，京東超級便捷和值得信賴的零售模式繼續得到越來越多消費者的青睐，”京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東先生錶示，“我們在‘零售基礎設施服務’領域也同樣獲得了強勁發展，越來越多的來自各行各業的品牌、合作夥伴和企業都希望借助京東無可比擬的技術能力幫助他們實現飛躍。我們將繼續緻力於構建技術實力，以不斷提升用戶體驗，併鞏固增強已有的基礎設施優勢。”

第一財季業績摘要：

淨營收為1001億元人民幣(約合160美元)，同比增長33.1%。

淨服務營收為86億元人民幣(約合14美元)，同比增長60.0%。

京東商城的運營利潤率為2.1%，而上年同期為2.2%。

來自持續運營的歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣15.249億元(約合2.431億美元)，而上年同期淨利潤為人民幣2.988億元。

基於非美國通用會計準則，來自持續運營的歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣10.474億元(約合1.670億美元)，而上年同期淨利潤為人民幣13.219億元。

每股美國存託股(ADS)攤薄收益人民幣1.04元(約合0.17美元)，而上年同期每股ADS攤薄收益人民幣0.21元。

基於非美國通用會計準則，每股ADS攤薄收益為人民幣0.71元(約合0.11美元)，而上年同期每股ADS攤薄收益為人民幣0.92元。

截至3月31日，年度活躍用戶數量為3.018億，而上年同期為2.365億。

第一財季業績分析：

淨營收

淨營收為1001億元人民幣(約合160美元)，同比增長33.1%。

淨産品營收同比增長31.0%，淨服務營收同比增長60.0%。

營收成本

營收成本為人民幣860億元(約合137億美元)，與上年同期的人民幣644億元相比增長33.5%。

履約成本

履約成本為人民幣72億元(約合11億美元)，與上年同期的人民幣52億元相比增長39.3%。履約成本佔淨營收的7.2%，而上年同期佔6.8%。

營銷成本

營銷成本為人民幣35億元(約合6億美元)，與上年同期的人民幣28億元相比增長24.7%。

技術與内容成本

技術與内容成本為人民幣24億元(約合4億美元)，與上年同期的人民幣13億元相比增長87.2%。

總務與行政開支

總務與行政開支為人民幣11億元(約合2億美元)，與上年同期的人民幣9億元相比增長16.5%。

運營利潤

運營利潤人民幣440萬元(約合70萬美元)，而上年同期運營利潤人民幣6.613億元。

基於非美國通用會計準則，運營利潤人民幣8.481億元(約合1.352美元)，而上年同期運營利潤為人民幣14.275億元。基於非美國通用會計準則，京東商城的運營利潤率為2.1%，而上年同期為2.2%。

基於非美國通用會計準則，EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)為人民幣16億元(約合3億美元)，而上年同期EBITDA為人民幣19億元。

來自持續運營的歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣15.249億元(約合2.431億美元)，而上年同期淨利潤為人民幣2.988億元。

基於非美國通用會計準則，來自持續運營的歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣10.474億元(約合1.670億美元)，而上年同期淨利潤為人民幣13.219億元。

每股美國存託股(ADS)攤薄收益人民幣1.04元(約合0.17美元)，而上年同期每股ADS攤薄收益人民幣0.21元。

基於非美國通用會計準則，每股ADS攤薄收益為人民幣0.71元(約合0.11美元)，而上年同期每股ADS攤薄收益為人民幣0.92元。

現金流

截至2018年3月31日，京城持有的現金、現金等價物、受限現金和短期投資總額為人民幣499億元(約合80億美元)，而截至2017年12月31日為人民幣384億元。

用於運營活動的淨現金為人民幣38億元(約合6億美元)，用於投資活動的淨現金為人民幣9億元(約合2億美元)，融資活動提供的淨現金為人民幣133億元(約合21億美元)。

業績展望：

京東預計，2018財年第二季度淨營收將達到人民幣1200億元至1240億元，同比增長29%至33%。

電話會議：

京東管理團隊將於美國東部時間5月8日上午7點30分(北京時間5月8日晚7點30分)舉行分析師電話會議，解讀財報結果，回答分析師提問。收聽電話會議的號碼如下：美國：+1-845-675-0437 或 +1-866-519-4004;中國香港：+852-3018-6771 或 800-906-601;中國内地：400-6208-038 或 800-8190-121;國際：+65-6713-5090;密碼：6989367。此外，京東網站投資者關系頻道http://ir.jd.com將對電話會議進行直播，併提供錄音。

來源：新浪科技

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