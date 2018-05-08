信置(00083-HK)夥資本策略(00497-HK)中標港鐵油塘通風樓

港鐵(00066-HK)公布，信置(00083-HK)及資本策略(00497-HK)中標油塘通風樓物業發展項目(下稱通風樓項目)。

資料顯示，佔地約4.34萬方呎的通風樓項目，位於油塘高超道，鄰近鯉魚門道，步行前往港鐵油塘站約5至10分鐘，屬於純住宅發展項目，可建樓面面積約32.53萬方呎，預計提供約500伙。該地盤上月一共收到36份意向書，屬於九龍區反應最理想的鐵路物業發展項目。

據悉，中標發展商須就該項目支付約15.1499億元的補地價，每方呎樓面補地價約4657元。項目設有分紅條款，比例固定為25%，而發展商亦須向港鐵自行建議一口價競投該地皮。

信和置業亦曾參與港鐵公司位於奧運站、火炭站及烏溪沙站的物業發展項目。港鐵公司期待與上述公司合作 公司合作 ，成功發展本項目。

項目於上周五截標，合共收到6份標書；其他5個入標的財團包括英皇國際(00163-HK)、遠東發展(00035-HK)、會德豐地產、恒地(00012-HK)、新地(00016-HK)。

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