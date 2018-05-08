銀聯2017年資産規模、淨利潤雙雙激增

5月4日，在中國銀聯(下稱“銀聯”)股東大會上，銀聯副董事長兼總裁時文朝向股東匯報了2017年的工作業績併陳述了2018年的工作目標。

經濟觀察網記者獨家獲悉，會議期間銀聯披露的業績内容顯示，2017年，銀聯集團及公司本部的資産總額和淨利潤均出現了大幅增長，遠超2016年的增速。

一位接近銀聯人士分析稱，利潤大增最重要原因是基於“斷直連”的監管背景，“2017年是監管鐵腕‘斷直連’的重要年份。去年下半年，銀行系清算中心陸續停擺，而網聯系統仍在建設期間，各個銀行和支付機構可選擇的、穩定的清算路徑就隻有銀聯。”

上述接近銀聯人士同時錶示，這樣的利潤激增不具可持續性，從長期來看，銀聯需要的是一個内生性的、穩健可持續的增長機製，某種程度而言，這也要視乎銀聯自身的轉型是否能夠成功。

資産規模、淨利潤激增

銀聯披露的業績内容顯示，經德勤華永會計師事務所審計，截止2017年12月31日，銀聯集團合併報錶資産總額1564.14億，較年初增加620.88億元，同比增長66%，實現淨利潤101.08億，較上年增加43.31億，同比增長75%，遠高於2016年同期資産總額42%和淨利潤43%的增速。

此外，集團除銀聯公司本部以外，還包括了銀聯數據、銀聯國際、銀聯商務以及其他一些控股子公司。撇除關聯子公司的影響，聚焦到銀聯公司本部的發展狀況，公司本部資産總額1103.32億，較年初增加541.48億，同比增長96%，實現淨利潤80.48億，較上年增加44.21億，同比增長122%，也遠超2016同期資産總額51%的增速和淨利潤36%的增速。

從財務收入來看，銀聯全年實現增長38%，達到226.99億。主要分為五個組成部分：POS轉接業務收入、ATM轉接業務收入、應收銀聯國際許可和服務費收入、創新業務收入和其他收入。

其中最重要的組成部分依然是POS轉接業務收入，2017年該部分收入實現增長58%，去年這一數據為34%。與此同時，該項收入在整體收入中佔比達到76.77%，去年為67.32%，而前年則為64.49%。可以看出，這部分收入佔比的增幅隨著監管“斷直連”工作的推進亦出現了大幅上揚。

創新業務收入佔比超ATM轉接業務

對比銀聯歷年的業績錶現，創新業務收入在2017年第一次超過了ATM轉接業務收入，在總收入佔比中達到9.76%，而ATM轉接業務收入佔比7.73%。對比而言，2016年創新業務和ATM轉接的收入佔比分别為10.63%和13.32%。

按照2016年報中的說明情況，“創新業務”主要包括基於“雲閃付”的小額免密交易、金融IC卡非接交易、各類Pay交易和二維碼支付等産品。

不過，就增幅而言，創新業務收入2017年增長27%，低於2016年48%的增速。

作為傳統業務收入重要的組成部分，ATM轉接業務收入則延續了2016年的下滑態勢，早在2015年該項業務的增速仍有13%，2016年首度出現了4%的負增長。銀聯在2017年財務收支預算中曾預計該項指標將在2017年繼續下滑，呈現11%的負增長，但217年的實際增速為-20%。

相較於2016年41%增幅的數據，“其他收入”今年的錶現是下降11%。上述接近銀聯的人士向經濟觀察網解釋稱，“其他收入”主要包括政府補助收入、是入網費、測試費、資格認證費、違約金收入，存在不穩定因素。

應收銀聯國際許可和服務費收入在2017年錶現為負增長2%，2016年為增長3%，相應地，在整體業務收入佔比由2016年的1.75%降至1.24%。

2018要做什麽

從2018年財年的預算規劃來看，較之2017的實際增長而言，銀聯對2018年的增長預期都較為保守：收入同比增長12%，淨利潤同比增長10%，而POS轉接的業務收入同比增長14%，ATM轉接業務收入同比下降19%，但創新業務收入則預期同比增長28%。

除此以外，銀聯製定的2018全年公司主要經營目標為：實現銀聯網絡轉接交易分别達到380億筆、117萬億元，同比增長29.5%、24.6%;實現境内財務收入254.2億元，同比增長12%，推動銀行銀聯系移動支付市場份額達到15%;實現國際業務交易金額不低於1.59萬億元，同比增長不低於14%。

而2017年全年，銀聯網絡轉接交易293.5億筆，交易金額達93.9萬億元，同比增長8.3%、28.8%;實現境内財務收入226.99億元，同比增長38%;實現國際業務交易金額1.4萬億元，同比增長14%。

截至2017年底，銀聯受理網絡覆蓋168個國家和地區，受理商戶與ATM終端累計達到2238萬戶、164萬台，境外累計發卡8993萬張，外卡本地化進程加快，在國際業務總交易量中佔比達到56.4%，内卡外用的交易增速達到15.1%。

此外，股東大會材料顯示，銀聯内部提出了四個堅持“堅持移動端轉型、堅持發展國際業務、堅持發展二級地市和以下市場和堅持科技興企的思路”和三個轉型“市場化轉型、向科技公司轉型和向數據公司轉型”。同時，銀聯在2018年將重點推進4項工作：全面落實“斷直連”的監管要求、做好雲閃付APP建設與推廣、做好支付場景建設、向科技公司數據公司轉型邁出實質性步伐。

值得一提的是，此前，財付通與銀聯已經確定開展條碼支付業務合作，雖然支付寶與銀聯的合作未來尚不明確，但倘若要承接兩大巨頭的清算任務，對銀聯自身的系統能力也是一個不小的考驗。製定併優化系統擴容和業務切換方案、升級銀聯接入系統網絡和支付功能被提上2018工作議程，預計2018年系統雙中心處理峰值將達到18萬TPS(每秒處理事務數)。此前，2017年系統擴容項目已經上線，交易性能達到9萬TPS。

來源：經濟觀察網

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