香港交易所推首隻亞洲股票指數期貨合約

香港交易所(00388-HK)公佈，計劃於2018年6月11日（星期一）推出其首隻亞洲區股票指數期貨合約 ― MSCI亞洲除日本淨總回報指數（MSCI亞洲除日本指數）期貨，正待監管機構批准。

香港交易所的MSCI亞洲除日本指數期貨將是該指數首隻在亞洲交易所掛牌買賣的期貨合約。

MSCI亞洲除日本指數追蹤11個亞洲股票市場表現，包括香港及美國上市的內地公司，是市場上成熟的指標。該指數的總回報淨額只計算成份股除稅後的派息淨額。

以MSCI亞洲除日本指數為相關資產的交易所買賣基金共有11隻，其中一隻於香港掛牌。

香港交易所市場發展聯席主管李剛說：「MSCI亞洲除日本指數是全球資產管理公司關注的重要指數，我們很高興成為亞洲首家提供這一指數期貨合約的交易所。MSCI亞洲除日本指數期貨將設有流通量提供者，基金管理公司及其他投資者可以通過這一指數期貨便捷高效地買賣亞洲股票，作風險管理或其他用途。香港交易所一直致力提供覆蓋內地及國際的股票及定息、貨幣和商品產品，今次推出這新期貨合約正是計劃之一。」

MSCI亞太區指數業務總裁倪天賜表示：「MSCI亞洲除日本指數是十分重要的旗艦指數，亦是全球多隻基金的指標，以及不同交易所買賣產品的基準。我們歡迎香港交易所推出以此為基準的新股票指數期貨。香港交易所是亞洲領先的衍生產品交易所，我們很高興MSCI的股票指數能夠參與香港交易所期貨及期權的業務發展。」

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