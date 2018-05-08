台灣人愛買保單但保額明顯不足 壽險理賠金只夠撐1年

台灣人愛買保險，台灣壽險密度與滲透度高，平均每人有 2.5 張以上壽險保單，不過抵禦風險的保障明顯不足，且遠低於美國和日本。保德信人壽表示，依據各國資料顯示，以 2016 年個人壽險新契約平均保額為例，美國約為新台幣 451 萬元，日本約新台幣 135 萬元，而台灣僅新台幣 53 萬元，僅能勉強照顧其家人短短一年的生活。

保德信人壽總經理泰迪倫 (Dylan Tyson) 表示，保險保障功能，在於風險發生時，對經濟損失給予補償，並讓家人獲得保障與身心的安頓，不過，根據財政部 2017 年公布台灣 2015 年勞工平均年薪為新台幣 54.7 萬元，若一家經濟支柱不幸意外過世，以台灣民眾平均保額 53 萬元來看，其所獲得的保障，僅能勉強照顧其家人短短一年的生活，國人暴露風險的程度令人擔憂。

泰迪倫表示，保障功能是保險業的立業基石，「保障率」最能體現保險業的特色和核心競爭力，保德信人壽 2017 年保障率達 65.5，即每 1 塊錢的首年壽險保費可購得的保障額度比率，高於業界平均。

而觀察台灣近幾年的保障率，呈現逐年下降趨勢，從 2012 年的逾 2.2，降至 2017 年的 1.9，且各家保險公司呈現的保障率趨勢均相同，其中外商保險由近 3.5 降至 2.4，本土保險公司則由 2 降到 1.8。

泰迪倫指出，提升民眾保障與風險意識以及協助國人建構有效的解決方案，將有助於增進國人財務的安全與社會的安定，因此，保德信人壽引進日本直布羅陀壽險公司的育才經驗，希望將日本建構壽險保障的成功模式引進台灣。

去年首度在北部推出大規模的業務菁英管理職招募，今年進一步在全台北中南同步舉辦大型招募活動，前 7 個月薪資達新台幣 10 萬元為業界最高，泰迪倫表示，去年北部招募業務菁英，當時湧入超過 1700 人報名，最終僅錄取 20 名，平均年齡 31、32 歲。

針對今年的徵才目標，泰迪倫說，保德信人壽將維持小而美策略，今年目標招募 20 名，不過若有優秀人才，不排除提高錄取人數。