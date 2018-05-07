跨世代媽媽保單規劃 安心迎接母親節

母親節將至，根據主計處統計，25~49 歲的已婚職業婦女將近有 200 萬人，而在下班後，平均每日得花費 3.3 小時照顧孩子，1.66 小時用來處理家務，加上上班的 8 小時，每日工作超過 12 小時，顯示台灣的職業婦女蠟燭多頭燒的處境越來越嚴重，卻往往忽略自己的健康及保障。

全球人壽建議跨世代的媽媽們，在慶祝自己專屬的節日之餘，更應該幫自己檢視保單，根據衛福部國健署統計發現，近 20 年來，台灣女性平均餘命從 77.7 歲增加到 83.2 歲，台灣男性平均餘命則是從 71.9 歲增加到 76.7 歲，可以看得出，台灣女性餘命增加的速度遠高於男性，而且女性餘命比男性多了 6.5 歲，這代表台灣女性比男性更需要做好醫療、長照規劃，預防長壽風險。

跨世代母親在做保險規劃時，都以小孩、先生優先，自己反而擺在最後，再加上跨世代媽媽們精打細算，捨不得把保費預算花在自己身上，導致保障嚴重不足，當風險降臨時，往往成為小孩先生沉重負擔。

事實上，想要擁有完整的跨世代媽媽保單，不用花大錢，只要用終身殘扶險當主約，搭配重大傷病險附約、實支實付醫療險附約，就可以幫自己搭建一個完整的類長照保單組合。

以 35 歲年輕世代的媽媽為例，這樣的類長照保單組合，每個月保費大約 2 千多元，在 65 歲以前如果因為重大傷病造成殘廢情形，每月最高可以領到 4 萬元的生活扶助保險金；此外當需要住院治療時，透過實支實付的醫療附約，還可在限額 65,000 元內提供住院期間雜費的實支實付或其他多項給付。所以，只要做好家庭支出預算規劃，應該不會對家庭造成太大負擔。

全球人壽表示，用殘扶險搭配重大傷病險以及實支實付醫療險，最大的好處就是可以一次把 3 筆費用準備好，包括萬一不幸因生病或意外致殘，失能或失智所需要的長期照護費用；萬一罹患癌症或其他重大傷病，也有一筆療養費用，安心養病；住院期間醫療費也有理賠金，可解燃眉之急。而這 3 種保單組合在一起，就像幫媽媽們穿上 3 件隱形金鐘罩，幫媽媽們扛起長照風險、醫療費風險、重大傷病風險。