如果川普真的退出伊核協議 之後會發生什麼？

美國當地時間 5 月 7 日川普在推特上稱，將於「明天下午 2:00」（即台北時間周三凌晨 02:00）在白宮宣布自己關於伊朗協議的決定。

人們普遍預計，川普將從伊核協議中退出，但退出協議對美國的盟國、貿易夥伴關係和石油市場會帶來何種影響，將取決於美國政府採納何種選項。

制裁將限制外國從伊朗進口原油

雖然並沒有明確的證據表明伊朗已違反協議，但川普認為協議本身有缺陷。他表示，除非歐洲同意修改協議條款，否則他會在 5 月 12 日退出協議並重啟對伊朗的制裁。這將對世界產生重大影響，因為強大的制裁工具可以讓外國買家停止從伊朗進口原油。

CNBC 援引風險諮詢公司歐亞集團 (Eurasia Group) 分析師的觀點稱，（退出伊核協議）這種情況很可能是由於川普將伊朗歸為「絕對邪惡」範疇，而且他對伊朗的態度非常敏感。「退出」決定能讓川普離開「糟糕的」核協議，同時增加美國對歐洲簽署國和伊朗的影響力，以達成「更好的」全面協議。

除了會影響外國買家進口伊朗原油，若不遵守對伊朗的制裁，美國將阻止外國公司進入美國市場。

CNBC 指出，若某公司所在國不同意大幅減少從伊朗購買石油的數量，美國法律將授權財政部制裁與伊朗央行交易的外國金融公司。

歐巴馬政府曾要求各國每 180 天減少 20% 的伊朗原油進口。分析人士表示，對於川普來說，這將提供一個現成的選項，並為其繼續與歐洲國家談判提供條件。

即便退出協議，仍可能開啟談判過渡期

退出協議之後，可能會開啟新的談判進程，因而有分析認為白宮或將開啟過渡期。

CNBC 援引風險諮詢公司 Rapidan Group 的報告稱，儘管川普將以退出交易的方式結束對伊朗的制裁豁免待遇，但預計白宮將開啟為期 6 個月的過渡期，在此期間，美國財政部確定合規指標的情況下，談判將繼續進行。

加拿大皇家銀行的研究表示，如果川普命令買家立即切斷伊朗原油進口，伊朗的石油出口在年底前可能會逐漸減少。

新制裁或導致原油每日減少 50 萬桶

退出伊核協議後會發生什麼，還取決於伊朗、國際石油買家、歐佩克、俄羅斯和其他主要產油國的反應。主要產油國目前正在限產，以減少全球原油庫存。

分析人士預計，新制裁措施將使市場每天減少 50 萬桶原油，約為歐巴馬時期制裁的 1/3。不過，屆時全球石油凈進口國也可能會對制裁表示反對。

而在川普退出協議的情況下，最正面的結果就是美國不會懲罰與伊朗做生意的國家。

歐亞集團分析師認為，這種做法將能讓川普兌現競選承諾，既退出協議，又避開實施新制裁帶來的複雜性，並在美歐貿易緊張局勢升級的時候，能對歐洲造成壓力。但該分析師稱，這是最不可能發生的一種情況。