【港股解碼】1.08億買新園，爲什麽殡葬公司也在不停地買買買？

上周五，“港股殡葬第一股”福壽園（01448-HK）就收購和林格爾縣安佑生態紀念陵園發布自願性公告。公告顯示，福壽園將通過先增持後收購的方式，以總代價1.08億元獲得安佑生態紀念陵園之100%股權。

對于本次投資，福壽園解釋道：這是福壽園首次涉足內蒙古自治區，能夠幫助集團擴大業務範圍。福壽園董事會認爲內蒙古地區在長期內具有巨大的發展潛力，投資能幫助集團業務直接滲透進地區，幫助福壽園在全國範圍內鞏固市場地位並提升市場競爭力。

回顧福壽園的發展曆程，通過收購/投資擴大市場網點是福壽園一貫的做法。根據筆者所做不完全統計，2016年以來福壽園已先後進行7次投資（不含此次），完成了集團業務在山東、重慶等7省市的擴張，總投資金額超5.5億元！雖說業務擴張無可厚非，但往往欲速則不達，福壽園如此高頻率、大手筆的“買買買”行爲合理嗎？

擴張資金充足，投資回報快

2013年12月，福壽園國際在香港聯交所上市成功融資16.65億港元。換言之，福壽園上市以來投資所用資金金額雖高，卻並不會對福壽園原有業務正常運營造成影響，資金並非從集團經營利潤中撥出。那麽業務擴張的效果如何呢？

按地區劃分福壽園2013年以來各地區（除上海區外）營收情況，基本都處于正增長狀態。其中固然有各地區業務自然增長——量、價同時提升，還有部分增長受益于新收購項目帶來的外延增長。因爲收購對象多爲當地陵園、輔以少量自建項目，基本完成投資的當年就能實現營收，福壽園新擴張業務的投資回報還是很不錯的！

按地區（不含上海區）劃分福壽園營收 制圖：筆者

注：上海區業務爲福壽園核心業務，于1994年就開始運營，不屬于後續擴張業務

不影響原有業務正常運營，投資後又能夠迅速獲得回報，福壽園會如此積極的進行業務擴張也就不難理解了！但以上只是福壽園“瘋狂買買買”的原因之一，從長遠發展來看，福壽園眼下高頻投資的理由還有二：一是爲了地，二是爲了市場。

高頻收購，一舉多得

眼下不僅居民住宅地緊張，殡葬土地也同樣稀缺。以上海爲例，本世紀初以來已經不再增加公墓用地，周邊城市也有20年沒有批過公墓用地。按上海市現在的殡葬用地速度——一年100畝的使用量來計算，現存土地只夠用20年。隨著時間的流逝，全國範圍內殡葬土地資源都將越發稀缺，福壽園完成業務擴張所需成本也將逐年攀升。出于成本控制的考量，在資金充足的情況下，及早完成業務擴張很有必要。

上海福壽園 圖源：福壽園國際官網

此外，福壽園財報透露其有意通過將銷售前沿從逝者轉移至生前以進一步提高市場滲透率。2015年福壽園引入“生前契約”服務，當事人可就自己或親人逝世後如何展開殡葬禮儀服務與殡葬服務公司簽訂合約，即“生前契約”。數據顯示，生前契約在日本的普及率已經超過70%，在美國更是達到90%以上，在中國卻尚未普及因此成爲福壽園發展的良機。但若沒有充足的殡葬土地資源，生前契約服務只能是鏡中花水中月，而在全國範圍內高頻收購既能解決此問題，又能幫助原有業務進一步增加市場占有率，可謂一舉兩得。

作者：熊思怡

編輯：徐冰瑩、羅霞

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