群光雙引擎熱轉 首季EPS 0.86元 Q2營收拚兩位數成長

受惠智慧家庭與電競相關產品強勁成長，群光 (2385-TW) 今 (8) 日公布今 (2018) 年第 1 季營收達 175.74 億元，年增 4%，為同期歷史次高，每股稅後純益 (EPS) 為 0.86 元，展望第 2 季，法人表示，隨著智慧家庭與電競雙引擎熱轉，估第 2 季營收季增率可望達雙位數成長。

群光表示，第 1 季雖然有全球電子元件及原物料價格上漲、中國勞動薪資大幅提高、新台幣與人民幣強力升值等不利因素影響，但 EPS 仍保持與去年同期相當的獲利表現。

觀察群光智慧家庭、電競產品雙引擎表現，第 1 季智慧家庭產品營收年成長近雙倍數，電競相關產品營收年增也達近 4 成，在兩大成長引擎強力熱轉，抵銷第 1 季匯率、原物料價格上漲等不利因素，並帶動群光首季營收穩健成長。

此外，群光也同步公布今年 4 月合併營收為 64.3 億元，創同期歷史新高，年成長大幅近 2 成。累計前 4 月自結合併營收達 240 億元，為同期歷史次高，年增近 1 成。

展望第 2 季，法人表示，隨著智慧家庭與電競相關兩大成長引擎，在強勁的市場需求帶動下，成長動能可望持續熱轉，並估第 2 季營收季增率可望達雙位數成長，且獲利脫離第 1 季谷底後，可望逐季增長。

法人指出，隨著 IOT、AR/VR 等新興科技產品多元化，群光下半年新產品的推出可望百花齊放，進而提升附加價值較高的非 PC 產品營收占比，並挹注群光今年全年營收與獲利持續穩健成長。