中信銀攜手工研院建置AI智能審查服務 核貸流程數分鐘內搞定

中信金 (2891) 旗下中信銀行積極推動金融科技，深耕大數據應用，與應用科技研發機構工業技術研究院共同宣布，啟動建置全台首創「AI 智能審查服務」計畫，來將導入人工智慧技術及擬人化規則強化人員審查文件的傳統程序，可望將核貸流程從 3 天縮短為數分鐘內即可完成。中信銀說明，據市場調查機構 IDC 預估，未來將有近 7 成台灣金融業導入人工智慧技術。中信銀也是中國信託大數據研發計畫「中信腦」核心產品首度曝光，開發完成後將採階段性施作，提供智能化審查服務，不僅能大幅縮短申貸審查時間與加快申貸速度，也能落實以顧客為中心數位體驗，讓客戶享受更快捷便利的金融服務。



中信銀總經理陳佳文說，中信銀基於近年厚植大數據量能，運用大數據技術持續優化客戶體驗，今年 1 月成立數據研究發展中心，由資深副總王俊權領軍，打造大數據「中信腦」研發計畫，並引進各產業優異數據人才，積極推展大數據應用、自建 AI 技術，期望藉此創造嶄新商轉模式、開發不同獲利來源。



陳佳文表示，中信銀行體系營運流程數量最大，所需人工最多，且需快速處理個人申貸流程為 AI 化施作場景，「AI 智能審查服務」是「中信腦」核心產品之一，採用工研院 AI 技術，歷經近一年研發且通過 POC 概念性驗證後，率先展開此計畫，可強化人員審查文件效率與效能。



中信銀強調，與工研院聯手展開建置「AI 智能審查服務」，目的是以「共創」合作理念打造沒有圍牆的 AI 創新計畫，形成獨特的創新聚落與生態系，實現金融產業 AI 化，並加速金融產業轉型升級為目標，提升數位金融服務，以「廣、簡、快」為基調，延伸創新金融借貸服務流程，讓金融交易更靈活、準確及個人化。

