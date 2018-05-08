巴西今年4月汽車産銷量同比大幅增長 出口表現不俗

今年4月，巴西汽車産銷量同比大幅增長，出口勢頭也表現不俗。

當地時間5月7日，巴西汽車生産商協會(Anfavea)公布的數據顯示，4月，巴西汽車産量為26.61萬輛，同比增長40.4%，實現連續18個月同比增長。其中，轎車和輕型車産量為25.37萬輛，同比增長39.3%。卡車産量為9095輛，同比增長54.2%。大客車産量為3300輛，同比增長121.2%。今年前四個月，巴西汽車産量為96.58萬輛，同比增長20.7%。

就業方面，4月，巴西汽車行業就業人數為11.28萬人，同比增長4.3%。

銷售方面，4月，巴西國内市場汽車銷售量為21.73萬輛，同比增長38.5%。今年前四個月，汽車銷量為76.28萬輛，同比增長21.3%。

與此同時，汽車出口表現不俗。4月，巴西汽車出口量為7.31萬輛，同比增長19.5%。今年前四個月，汽車出口量為25.33萬輛，同比增長7.5%。

有關分析人士稱，随着巴西經濟的逐步複蘇，消費能力將進一步增強，該國汽車行業將出現較快的增長。預計今年巴西汽車總産量將達300多萬輛，同比增長13.2%;汽車銷售量達250萬輛，同比增長11.7%。而汽車出口量有望達到80萬輛，同比增長5%。

來源：中國新聞網

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