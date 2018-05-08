上市不足四月即將成港股通標的股 正榮地產是如何做到的？

5 月 4 日晚間，恒生指數有限公司宣佈截至 2018 年 3 月 30 日的恒指季度檢討結果，正榮地產集團有限公司（06158.HK）加入恒生港股通指數成份股。恒生港股通指數旨在反映通過港股通渠道可以投資的香港主板上市證券的整體表現，由此意味著，正榮地產將會被納入港股通標的股。



基於正榮地產從 1 月 16 日上市以來已上漲 20.8%（截止 5 月 7 日收盤後），一直有投資者分析其極有可能在短期內入選港股通標的，隨著後續深交所發佈正式結果，正榮地產的投資價值已被認可，也意味著正榮地產的後發優勢明顯，新一輪上升通道已然到來。



價值獲認可 港股通納正榮地產為標的股

港股通是內地投資者參與港股市場的重要通道，按照恒生港股通中小型股指數的候選準則，加入該指數的公司必須滿足上市時間、市值、成交量方面的特定要求，其中包括上市最少一個月、過去 12 個月平均市值必須大於 50 億港元、成交量流通比率大於最低要求的 0.1% 等，基本可以反映出資本市場和專業投資者對一家企業的關注程度與價值認可。



正榮地產上市至今不足四月，能在如此短時間內獲得港股通標的股資格，不僅意味著資本市場對其高度認可肯定，更預示著投資者對其新一輪價值發掘即將拉開大幕。作為市場的風向標，港股通將對正榮未來在資本市場的表現起到至關重要的深遠影響。



眾所周知，港股具有估值低、股息率高的雙重特點，隨著港股通等互聯互通機制的建立，那些質地優良、處於價值窪地的績優股對內地資金而言具有絕佳的吸引力，對二級市場價值的催化效應明顯。



此前就有行業分析人士指出，在二級市場上，正榮地產目前市銷率尚不足 1 倍，之所以遭低估，一方面是由於內在價值沒有被市場充分挖掘，另一方面則與缺席港股通有關。



一位券商研究員表示：｢港股通帶來的南下資金作為港股市場的活水，從開通以來就成功撼動了市場的定價權，從過去表現看，大多數新納入港股通的股票通常會受到更多的資金關注，這對相關公司二級市場表現無疑是重大利好。｣



據港交所和數據統計，2017 年南下資金成交金額超過 2 萬億港元，同比增長超過 1.7 倍，匯率換算淨買入金額累計超 3,000 億人民幣，港股通在港股市場成交佔比顯著提升，也在逐步影響港股生態。去年恒指漲幅冠絕全球，南下資金貢獻不可小覷。



此外，隨著 5 月港股通額度調整為每日 420 億元人民幣，四倍擴容會帶來更多內地投資者進入，更大體量的南下資金到來，以正榮地產為代表的標的股將迎來新一輪股價上升通道。



正榮地產的投資價值從另一個側面也得到了印證: 今年正榮地產從利潤中拿出 3.3 億元人民幣進行派息回饋股東，佔集團 2017 年度淨利潤的 21.7%，上市第一年就有如此大手筆派息分紅可謂少見。結合目前公司淨負債比率 120.2% 的行業較低水準，可窺見正榮在現金儲備與盈利能力方面無可比擬的競爭優勢。



戰略升級 追求高質量增長

2018 年是正榮地產上市元年，資本市場靚麗的成績單與公司清晰的戰略定位和發展規劃密不可分。據記者瞭解，近期，正榮地產悄悄將城市公司升級成為區域公司，通過組織架構的升級和人才的培育，來實現未來高質量的增長。



眾所周知，新經濟形態和市場嚴厲的調控之下，房地產行業已進入競爭白熱化階段，市場的集中度越來越高。克而瑞數據顯示，2017 年業績排名前 10 位的房企, 銷售總額佔市場比重已達 24.1%，房企集中度正在進一步提升，在規模增長的同時，正榮地產更加強調高質量的增長。



值得一提的是，正榮其精准定位于｢改善大師｣的角色，針對富裕的中高端改善型客戶，深耕熱點一二線城市的同時，伺機向周邊衛星城市擴張，做環熱點城市群布點，為保持連續高增長提供了可能性。



數據顯示，截至 2017 年年末正榮地產擁有總建築面積約 1,526 萬平方米的土地儲備，分佈在長三角經濟區、環渤海經濟圈、中西部經濟區、海西經濟區，包括上海、南京、蘇州、合肥、武漢、長沙、西安、天津、福州、南昌及鄭州等地區，足夠未來三年的發展。後續正榮地產計劃進一步加大投資拿地力度，並伺機進入華南及西南地區，特別是粵港澳大灣區和成渝地區。公司 2018 年運營戰略是快速周轉衝擊千億銷售目標，銷售額有望在 1,000-1,200 億元人民幣。



上市以來，來自香港資本市場的直接融資為正榮地產帶來持續的資金支持，助力規模擴張、實現全國化佈局。這次進入港股通標的股更是具有戰略意義，低估值誘惑將使得內地資金洶湧而入，交易量極有可能出現爆發式上漲，市場價值重估成為大概率事件，這對於快速增長的正榮地產無疑是如虎添翼，未來發展值得期待。



｢改善大師｣正榮地產登陸港股主板以來一直備受市場關注，這家中國地產第 19 強的內房股目前總市值近 200 億港元，最高點時市值為 273.8 億港元，在眾星雲集的房地產板塊中已然成為一匹黑馬。



