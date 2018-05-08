騰訊助攻合推ABCmouse教材系統 大地-KY業績添新動能

深耕中國大陸幼教市場，並在獲利端呈現穩健成長態勢的大地 - KY(8437)，在與 ABCmouse 英語教材上，確定與騰訊 (HK0700) 攜手合作，透過騰訊的加入推廣，將使得產品能見度大幅提升，有助於大地 - KY 的 B2B 銷售，進而提高營收，讓今年營收與獲利明顯進補。中國騰訊宣布，與美國 Age of Learning 合作在中國推出英語學習網頁 ABCmouse。該網頁主要面向 3 至 8 歲的中國兒童，通過聽力、理解、說、語音、閱讀、寫作的順序，讓兒童可以像學習母語一樣學習英語。



騰訊宣布加入合作推廣後，用戶可在騰訊即時通信平臺 QQ 和微信上使用 ABCmouse，此舉使家長也可以參與兒童的英語學習過程。該網頁的課程使用教學動畫，配備 5000 多個互動英語學習活動，包括英語遊戲、英語歌曲、填字遊戲、藝術活動以及讀書活動，可以讓兒童在娛樂中學習英語。



而大地 - KY 的幼教系統，自 2013 年開始將 ABCmouse 導入幼兒園英文教學，累計至今已經銷售超過 30 萬套帳號。相較於美國 ABCmouse 僅提供教材不同，大地投入大量研發在 ABCmouse 課程與活動，有助於幼兒園更有效的教好英文。



在騰訊宣布加入推廣 ABCmouse 教材後，ABCmouse 軟件於中國大陸地區之維護與推廣將由騰訊正式接手。換言之，大地 - KY 是採用 B2B 方式於幼兒園內進行推廣，而騰訊則透過自有平臺進行 B2C 銷售，軟件後勤服務部分則由騰訊全面負責。



大地 - KY 也預計，未來 ABCmouse 在騰訊的平臺推廣後，將使產品能見度提昇，有助於自家公司的 B2B 銷售與幼兒園全美語質量的提高，進而提高營收。大地 - KY 的幼教系統，目前累計客戶數已超過 330 所幼兒園，公司仍維持穩定的成長趨勢，法人圈估算，該公司今年獲利的年增率至少 18% 起跳。