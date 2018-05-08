經濟規模擴大＋人民幣升值助攻 大地-KYQ1獲利優 今年展望也很樂觀

專攻大陸幼教市場的大地 - KY(8437)，受惠於規模經濟，加上人民幣升值，今年首季稅後獲利 1.283 億元，不單優於去年第四季的近 1.2 億元，年增率更超過 42%，單季每股淨利 3.61 元，也明顯優於市場預期的 3.01 元；而展望今年，法人圈普遍預期，大地 - KY 今年獲利的年增率可望超過 18%，全年獲利成長動能十足。受惠於新增授權的幼兒園家數持續攀升，加上顧問服務費的調整，另外人民幣升值，大地 - KY 今年首季營收 2.35 億元，年增 24.2%，並創同期單季新高，第一季營業毛利逾 2 億元，毛利率 85.30% 與營益率 68.18%，也都優於預期，第一季稅前獲利 1.72 億元，合併稅後獲利逾 1.28 億元，年增率 42.40%，且小幅優於去年第四季的近 1.2 億元，維持穩健成長態勢，單季每股淨利 3.61 元。



大地 - KY，到 4 月份幼兒園總客戶數 333 家，今年前四個月份新增 14 家，經濟規模持續擴大，帶動公司營業利益率正持續走升，而法人圈也預期，大地 - KY 今年獨家授權的幼兒園家數，可以達到 15% 到 20% 的年增率，今年整體獲利也將較去年大增 18% 以上。

