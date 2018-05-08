季節性影響 中華食品4月營收創12個月來新低

中華食品 (4205-TW) 今 (8) 日公布 4 月營收為 1.07 億元，月減 7.16%，創 12 個月以來新低，但年增 6.96%，中華食品副總經理林昭敏指出，4 月營收的下滑與季節因素有關，同時今年 4 月蔬菜價格便宜，也對中華食品銷售形成阻礙，不過整體 4 月營收仍在正常變動範圍內。

林昭敏指出，事實上，中華食品前 4 月營收 4.78 億元，仍較去年同期成長 6.4%。

中華食品擴增板豆腐產能 1 倍，加上全面改用非基因改造黃豆原料生產，產品獲市場認同，今年首季營收 3.7 億元創歷史新高；中華食品去年全面改用非基因改造黃豆原料生產，並再投資 2000 萬元於板豆腐生產線，完成後每日 500 箱 (每箱 30 盒) 產能擴大一倍到 1000 箱，進一步增加板豆腐市場占有率，不過今年目前沒有規劃其他重大的投資案。

中華食品去年營收 14.13 億元，年增 1.1%，法人估計，隨現代化通路銷售成長，中華食品 2018 年營收仍將還有 5-10% 成長幅度。

中華食品去年營收及獲利都創新高，稅後純益為 2.65 億元，年增 17.79%，每股純益 3.28 元，董事會決議去年盈餘每股擬配 3 元現金股利，並將提交 6 月 20 日的股東會討論，同時，中華食品今年股東會也將進行董監改選。