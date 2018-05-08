劇情一波三折！媒體稱川普或撕毀核協議 重啟伊朗制裁

繼路透社之後，紐約時報 5 月 7 日援引熟悉歐美核協議談判的外交官報導稱，川普似乎有意廢除 2015 年簽署的伊核協議，歐洲官員暗示，他們未能說服川普。CNN 引述歐盟高級外交官稱，川普顯然會退出伊朗核協議。

然而，以色列媒體 Channel 10 還在當天稍早報導稱，法國、德國和美國的外交官圍繞伊核協議接近達成共識。潛在的歐美協議意在說服川普不要結束現存伊朗核協議。

不過紐約時報還稱，目前尚不清楚川普是否會作出緩和的行動，或許他將允許歐洲國家在被美國制裁豁免的情況下與伊朗政府之間繼續進行經濟往來。

伊朗外交部發言人 5 月 7 日表示，目前伊朗與歐洲尚未就約束伊朗影響達成任何新的協議。

川普將於 5 月 12 日前決定是否退出核協議。他一直猛烈抨擊該協議，強烈要求修改，否則他會退出。屆時，對伊制裁將重新生效。為此，法國總統馬克龍和德國總理默克爾還專程訪美，勸說川普不要退出。但川普並未作出明確表態。

當前關於川普將採取何種行動消息來源複雜，尚無定論，也不清楚各國外交官之間的共識能否勸服川普。目前無法確定川普能否改變立場，轉而維持現存伊朗核協議。

路透社上周報導稱，兩名白宮官員以及一名了解美國政府內部討論情況的消息人士稱，川普已差不多決定撤出伊朗核協議， 但具體做法仍不得而知。

當時報導也稱，川普仍有可能選擇簽字留在伊核協議中，部分原因是維護與法國的盟友關係。一名要求匿名的白宮官員稱，川普最終可能決定「不全面退出」。

伊核協議大限來臨？

就在 5 月 7 日晚間，川普發 twitter。他先是嚴厲斥責了前國務卿 John Kerry，稱此人在與伊朗進行的糟糕談判中可能存在非法的影子外交。

紐約時報稱，這顯然是指 John Kerry 呼籲其他各國領導人尋求保存現有協議。John Kerry 在歐巴馬政府任職期間將大部分時間致力於協議談判。

幾個小時之後，川普又在當地時間 5 月 8 日再發 twitter，說自己將於「明天下午 2:00」（即台北時間周三凌晨 02:00）在白宮宣布自己關於伊朗協議的決定。

這就是說，2015 年簽署的伊核協議或許只剩下不到 24 小時的時間了。它能否續命，就看川普作出怎樣的決定。

伊朗多次表示，將不會接受修改過的協議，如果川普退出協議，伊朗肯定會退出。總統魯哈尼周日還在電視上喊話，警告美國稱如果退出，那將是美國「歷史性的遺憾」。

CNBC 援引迪拜國家銀行首席經濟學家 Tim Fox 表示，只要結果不是「美國退出伊核協議」，而是稍微好一點的結果，比如延遲做決定或不會施加以前同等的制裁，市場都會對此作出積極反應，因為市場已經做了最壞的打算。