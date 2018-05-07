4月出口年增10% 連續18個月正成長

財政部今 (7) 日公布 4 月出口 267.3 億美元，月減 10.9%，年增 10%，剔除 2 月農曆春節因素後，連續 18 個月正成長；累計前 4 月出口 1064.7 億美元，年增 10.5%，為歷年同期最高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受惠全球景氣穩定發展，新興科技應用需求持續擴散，以及國際原物料行情攀升等有利因素，4 月出口維持雙位數正成長。

若進一步觀察 4 月出口主要貨品，化學品、塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品 因國際油價及鋼價盤高，分別年增 21.5%、15.9%、12.9%，礦產品復受基期偏低影響，劇增 41.2%，電子零組件出口值為歷年同月最高，年增 12.2%。

光學器材、資通與視聽產品則因電視面板價格走低、手機及其零件銷售欠佳，出口各減 6.2%、2.3%，表現最為疲弱。

4 月對主要市場出口全面成長，其中對歐洲、中國大陸與香港出口年增 15.1%、13.1% 最佳，對日本出口規模為歷年同月最高，年增 7.7%，對東協及美國增速較緩，各年增 4.8%、2.6%；累計前 4 月對中國大陸與香港、歐洲、日本出口增幅均逾 1 成，優於整體平均，合計拉抬出口上升 7.6 個百分點，出口貢獻率達 7 成 3。

蔡美娜表示，國際經濟前景仍呈審慎樂觀，加上物聯網、車用電子、高效能運算、生物 辨識、虛擬貨幣等新興商機崛起以及電競風潮蔓延，可望持續為台灣出口增添活水，惟須注意貿易衝突效應延燒、匯率波動及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。