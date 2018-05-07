類載板與電木板助攻 鉅橡4月營收年增27.17%

專業絕緣材料大廠—鉅橡企業 (8074) 公告 2018 年 4 月合併營收達 1.15 億元，年增 27.17%，累計 1-4 月合併營收達 4.60 億元，年增率為 21.38%。鉅橡表示，4 月進入手機大廠新舊機種交替期，與上月相較拉貨力道趨緩，惟主力客戶產品應用多元，且今年消費性電子產品交貨週期遞延，生產時程集中於第二季，致使 4 月合併營收年增 27.17%。



累計今年前 4 月合併營收 4.60 億元，年增率達 21.38%，主要原因為昆山限污令，大陸環保意識抬頭，激勵大陸內銷訂單成長，加上 PCB 製程朝輕薄短小趨勢演進，帶動類載板及電木板需求所致。



展望第二季，雖面臨傳統產業淡季，惟陸系手機大廠可望推出新機搶市，加上消費性電子產品陸續出貨，公司強調，可挾產品競爭優勢，營運表現穩健成長。



