鉅橡跨足建材事業 首季進帳600萬元 本季再看增

鉅橡 (8074-TW) 切入建材事業銷售傳捷報，以生產 PCB 鑽孔及成型製程用電木板核心技術，切入生產美耐板建材產品，公司主管指出，美耐板建材在第 1 季實際銷售達 600 萬元，也創此一事業部門成立以來單季新高，依目前接單狀況來看，預期第 2 季銷售可望再創新高。

鉅橡今年第 1 季營收為 3.45 億元，年增 19.56%。鉅橡跨業開發美耐板建材產品，在 2017 年並沒有太大營收貢獻；不過，正在進行用在公共建築空間使用的 3000 萬元訂單，則讓鉅橡內部對產品信心為之一振。

鉅橡也擬設立專廠生產美耐板產品，目前已完成投入 1.8 億元，在現有台南鉅橡廠房旁購地 6000 坪，同時連同土地、廠房及生產設備的投資，估計將投入達 10 億元，是近年鉅橡最大規模在台投資計畫。

根據鉅橡規劃，新廠將設立 3 條新生產線，產能全部開出之後，將有助滿足室內隔間外，擴大包括辦公家具、系統家具業者的需求。

鉅橡去年財報稅後純益 1.48 億元，年減 10.72%，每股純益為 1.84 元，董事會並通過去年盈餘配發每股現金股利 1.38 元。

鉅橡去年財報營收 12.72 億元，創近 11 年以來新高，年增率 1.8%，毛利率 27.36%，年減 2.33%，稅後純益為 1.48 億元，年減 10.72%，每股純益為 1.84 元。