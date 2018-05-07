威剛第一季稅後淨利季增逾1.5倍 每股淨利0.27元

記憶體模組大廠威剛 (3260) 今(7)日公告第一季財報。2018 年第一季合併營收為 79.61 億元，稅前獲利為 7,532 萬元，稅後獲利 5,089 萬元，較去年第四季成長 156.5%；單季屬母公司業主淨利 5,903 萬元，也較去年第四季大增近 3 倍，以加權平均股本 21.82 億元計算，每股稅前獲利為 0.35 元，每股稅後淨利 0.27 元。公司表示，雖然第一季獲利受 SSD 價格跌價干擾，但隨著 SSD 庫存已降至安全水位，加上智慧型手機新機出籠且整體搭載容量提升，NAND Flash 對公司的獲利貢獻可望逐步回升。DRAM 方面則持續看好伺服器、資料中心及新款智慧型手機需求助攻，全年供需健康態勢不變。公司也預期，在 SSD 價格不利因素去化後，第一季將為今年全年獲利底部，自第二季起，不僅本業獲利可由底部逐季攀升，自 6 月 14 日起登場的「2018 年世界盃足球賽」也將帶旺運動彩券營運，為轉投資獲利再添薪火。



受清明連續假期影響，工作天數較上個月減少 4 天，威剛 4 月合併營收為 24.61 億元，月減 24.36%，年減 2.85%。其中 DRAM 產品占整體營收比重仍高達 57.51%，非 DRAM 產品營收比重則為 42.49%。累計今年前 4 月營收達 104.16 億元。





