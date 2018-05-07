〈元山2018展望〉熱傳導訂單旺+家電布局調整 今年營收可望雙位數成長

風扇和家電大廠元山 (6275-TW) 今年首季稅後虧 7269 萬元、每股稅後虧損 1.1 元，電子熱傳事業部總經理劉賢文今 (7) 日表示，展望今年營運策略，熱傳事業部汽車電子是重要營運主軸，目前德國品牌廠訂單能見度至 2025 年，整體看來，熱傳事業訂單暢旺，加上家電營運布局調整下，今年營收有機會雙位數成長。

元山營運主要分成熱傳跟家電兩大事業部，熱傳事業部中，汽車電子占比 35% 為大宗，未來可望提升至 40% 至 42%，其中汽車電子業務 60% 來自歐美車廠、中國則占 40%，在中國出貨需求增加下，明年底至後年，汽車電子業務歐美和中國地區有機會各占 50%。

劉賢文指出，傳熱事業部分，今年訂單確定雙位數成長，其中 BMW 新款車通風座椅訂單計畫至 2025 年底，估今年第 3 季、第 4 季量產，而 11、12 月提前鋪貨，明年 1、2 月訂單會再有一波調節，惟電子業原物料缺貨變數，恐影響客戶拉貨意願，目前供應商體系還在觀察。

至於中國熱傳業務則以通風座椅為主力，劉賢文表示，中國價格競爭非常激烈，目前元山策略以產品多元化為主，並聚焦電子散熱、新能源車電池散熱、空調系統通風扇等高性能設計。

家電事業群部分，劉賢文說，今年下半年、明年陸續推出創新產品，可望挹注元山品牌營收成長，而目前中國華南地區廠房、台灣台南官田地區同步擴產，其中華南地區以擴增機器設備，台南預計今年完工，並加入生產行列。



整體來看，劉賢文指出，今年毛利率部分，須觀察下半年高價機種出貨狀況，預估將與去年持平。