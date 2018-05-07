〈台新金法說會〉寶佳派暗樁踢館 林維俊提金金分離回擊

台新金 (2887-TW) 今 (7) 日舉行法說會，寶佳資產管理派暗樁踢館提問，包括質疑台新金公司治理、營運不佳、公司人事近期異動頻繁等，這不但是金融業史上首度有市場派公然踢管公司派的法說會，也是台新金經營權爭奪戰首度在媒體前公開交鋒。此外，林維俊也針對「金金分離」回擊，質疑寶佳在多家金融業插旗，恐怕會有機密外洩進而傷害到台新金股東的權益之疑慮。

台新金法說會進入提問時間，寶佳資產管理法務主管兼發言人周伯鍾認為，董事會是公司最高治理機關，CEO 負責公司整體策略規劃及執行，但台新金有逐漸背離國際間一般金融業經營模式的態勢，包括縮減董事席次以及 CEO 不具備董事資格等，有弱化公司治理之虞，因此在法說會上要求台新金說明。

台新金總經理林維俊表示，台新金在公司治理非常努力，台新金也是台灣唯一加入亞洲公司治理協會的企業，目標是打造台新金為一流公司治理標竿企業。

林維俊也秀出 MSCI 對台新控董事會的評論佐證其公司治理，林維俊指出，台新董事會表現在 MSCI 評等公司中，於全球排名前 18%、台灣排名前 15%。今年台新金在提名董事名單中，已有提一名女性董事後選人，以平衡董事性別。

林維俊強調，公司政策不可能符合每一個股東的要求，但當大部分股東和政府主管機構意見趨於一致時，台新金會尊重並執行下去。

而營運部分，寶佳資產管理魏小姐表示，台新金第 1 季淨利、每股稅後純益、年化後股東權益報酬率，姑且不與國泰、富邦等優質金控相比，即便與淨值相當的玉山金相比，也明顯落後很多，台新金一直以來都沒有辦法有相當的績效表現，請問經營團隊是否探究原因，未來如何迎頭趕上？

對此，林維俊回應，國泰、富邦是擁有壽險的第三個引擎，台新金也一直努力積極建立第三支獲利引擎，和玉山金在績效表現上互有輸贏，目前在同業間雖然不是第一名，但已經名列前矛，會對股東的意見謙卑接受並迎頭趕上。

寶佳資產管理的邱先生則是詢問，造成台新金捲入雙卡風暴且造成公司重大損失的前任台新銀行張姓副總，又悄悄回鍋擔任台新人資長；另外，原本一直擔任台新金策略長的蔡孟峰（當時也是主管消金業務的執行副總），突然成了台新金的稽核專家，不但質疑台新金人事近期異動頻繁，也質疑台新金的用人模式。

林維俊表示，公司會受尊敬，不是從來不犯錯，而是犯錯後，會認錯並改正，台新確實曾在雙卡風暴跌過一跤，但現在已經重新站起。台新不對個人作回應，人一輩子中總是會犯錯，犯錯的人會給懲處，但並不代表能力都不好，重新任用是希望借用且發揮其長處。

此外，媒體針對金管會關切的「金金分離」問題，林維俊也回擊表示，寶佳在台中商銀有一席董事、對三信商銀具有一定影響力、在台新金控、永豐金也都是重要股東，所以對於是否會有機密外洩進而傷害到台新金股東的權益，台新金是有疑慮的，尤其金管會主委顧立雄多次提到又有產業背景、又在多家金融業插旗，對公司治理是沒有助益的，呼籲大家都要遵循政府金金分離的政策，因為金融機構是受到高度規管的行業。

所謂「金金分離」，是金管會正在推動的政策，主因是寶佳集團近來插旗多家金融機構，金管會認為，同一大股東在多家銀行擁有一定股權，或握有董事席次，會產生「競業禁止」與「營業秘密外洩」等問題，因此，限制最多只能插旗一家金融機構。