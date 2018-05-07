受惠MLCC漲勢 達方Q1稅後盈餘1.4億元 EPS 0.5元 盤中奔漲停

MLCC(積層陶瓷電容)缺貨，價格數波調漲，達方 (8163) 首季稅後盈餘約 1.4 億元，年增率達 64%，每股稅後盈餘 0.5 元，被動元件龍頭國巨 (2327) 帶動下，今 (7) 日股價續強，開高之後急拉到 36.7 元漲停價位，創下 2011 年 5 月新高。達方目前產品以電腦周邊為主，鍵盤周邊零組件比重約 80-85%，被動元件約占 1 成，其餘為太陽能 Inverter、電動自行車電池和小米掃地機器人電池等電源產品，受惠被動元件漲勢，去年達方全年毛利率來到 16.04%，較前年成長 1.09 個百分點，稅後盈餘去年稅後盈餘 5.81 億元，年增率 24%，每股稅後盈餘 2.07 元，創下近八年新高，每股配息 2 元。



第一季為電子業傳統淡季，達方首季營收守穩 40 億元大關，稅後盈餘約 1.4 億，幾乎是去年第二季水準，每股盈餘 0.5 元，日前達方公告於去年 11 月 8 日到今年 4 月 27 日，取得佳世達 (2352)1.59 萬張，平均價格 20.65 元，總金額 3.29 億元，取得目的為策略性投資。





