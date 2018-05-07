【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美股反彈以及油價突破 70 美元大關之下，使得台股反彈上漲，終場加權指數上漲 75.54 點，站回 10600 點整數關卡，而外資在現貨部分賣超 24.97 億，合計三大法人現貨淨賣超 12.23 億。

《國際金融市場焦點分析》

上週五美國公布非農新增就業 16.4 萬人，低於預估的 18.8 萬人，每小時工資上升 0.1%，也低於預估的上升 0.2%，不過薪資年增幅達到 2.6%，依舊相當強勁，美元在數據公布後短暫回檔，隨即向上拉升突破近期高點，不過尾盤遭遇獲利了結賣盤，回吐部分漲幅；巴菲特表示，他於第一季買進蘋果股票，且於第一季大幅加碼美股，受到激勵，美股收斂早盤跌幅，大幅收高。

《國際商品市場焦點分析》

以色列披露大量的伊朗核計劃文件，使得美國退出伊朗核協議的機率大增，WTI 期貨價格大幅走高突破 69 美元，買盤並於周一早盤持續，期貨價格也突破 70 美元整數關卡；金價受到非農報告衝擊呈現大幅震盪，盤中一度回吐原先漲幅翻黑，不過尾盤趁美元自高點拉回，金價反彈收漲；美國大平原南部降雨緩解冬麥旱象，小麥遭遇龐大賣壓，收盤大跌逾 2%。

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