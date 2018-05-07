台幣、人民幣雙升 可成首季匯損27.8億元 單季EPS 4.75元

可成 (2474) 首季營業利益為 66.5 億元，年增 24.3%，為歷來同期新高，營益率 32.6%，因匯損 27.8 億元，稅後 36.6 億元，年增 75%，EPS 4.75 元。該公司指出，首季營收、毛利、營業利益皆呈現強勁的年成長，營收與本業獲利 (毛利與營業利益) 皆創下首季新高紀錄；其中，首季營收 204 億元，年增 40%，主要受惠於筆電與智慧型手機產品成長之故；為首季營收新高紀錄、也是第一季首次突破 200 億元門檻。



營業毛利 85 億元，年增 19.4%，也是同期新高紀錄；毛利率 41.75%，符合公司展望與歷史區間；營業利益 66.5 億元，年增 24.3%，為歷來同期新高，營益率 32.6%、符合預期。



業外支出總計 18.3 億元，其中因新台幣與人民幣雙雙升值，匯損 27.8 億元，稅後 36.6 億元、年增 75%；EPS4.75 元，首季資本支出 41.6 億元，較去年同期的 12.2 億元，增加 29.4 億元。