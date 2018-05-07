利嘉閣：十大指標屋苑周末錄9宗買賣 按周減少47%

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，屯門新盤推出瞬即搶佔市場焦點，吸納大批客源，而上周美國聯儲局議息，市場普遍認為六月份加息機會大，部分市場人士有機會作出短期觀望。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(5月5至5月6日)十大指標屋苑累錄9宗二手買賣個案，較上周末(4月28至4月29日)的17宗減少47%，創近三周新低。

廖偉強指出，買家焦點落在一手市場，加上二手持續受辣招影響盤源，當有大型新盤推出、並吸納市場焦點及購買力時，二手成交量有機會短期回落，但並非反映買家看淡後市，相信只屬短期影響，由於新盤推售亦會同時引出市場上潛在買家，相信部分一手向隅客將流入二手市場尋寶，帶動二手交投。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，以九龍區成交佔最多，該區累錄5宗成交個案，惟較上周的7宗減少2宗；而新界區錄得3宗成交，較上周減少3宗；港島區則暫錄1宗成交，按周亦減少3宗。若以屋苑劃分，以黃埔花園表現最佳，周末共錄3宗成交；其次為沙田第一城，錄得2宗成交；太古城、麗港城、美孚新村及嘉湖山莊則各錄1宗成交；而康怡花園、杏花村、新都城及映灣園均暫時「捧蛋」。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)