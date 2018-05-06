中升控股(00881-HK)公布購回與發行可換股債券的進展

中升控股(00881-HK)就計劃購回現有可換股債券公布進一步資料，根據參考股價23.5398港元，現有可換股債券之購回價已按現有可換股債券之本金額之120.25%釐定。公司透過獨家交易經辦人獲悉現有可換股債券持有人承諾出售本金總額約為19.58億元之現有可換股債券予公司。未償還之現有可換股債券約為3.92億元。公司有可能透過獨家經辦人繼續按現有可換股債券的條款及條件不時從公開購買現有可換股債券。

此外，經辦人已有條件同意認購或促使認購人認購公司將予發行初步本金總額為39.25億港元之2023年可換股債券，並就此付款或促使認購人就此付款。另外，公司已有條件同意向經辦人授出期權以供認購本金額最多達7.75億港元之額外可換股債券，其條款與2023年可換股債券者相同。根據參考股價23.5398港元，2023年可換股債券及期權債券之初步換股價已釐定為每股30.0132港元。

發行2023年可換股債券之所得款項淨額估計約為38.8億港元，其中約61%之所得款項將用作購回之資金；約15%之所得款項將用於開設新4S店舖以進一步擴展本公司之網絡覆蓋及於有關機會出現時進行潛在併購；約14%之所得款項將用於營運資金用途，以強化集團之財務狀況；及約10%將用於償還境外債務。

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